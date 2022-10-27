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في عددٍ من التخصصات

وظائف بـ شركة البحر الأحمر للتطوير

2022-10-27 الساعة 1:53
وظائف بـ شركة البحر الأحمر للتطوير
المواطن - الرياض

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • مدير عمليات التنقل الأرضي.
  • مساعد مدير عمليات التنقل البحري.
  • مساعد عمليات النقل الجوي.
  • كبير أخصائي نمذجة معلومات البناء.
  • مدير معماري داخلي مشارك.
  • مساعد مدير هندسة المناظر الطبيعية.
  • أخصائي الانتقال التشغيلي.
  • مدير الإنشاءات.
  • مساعد المدير التجاري.
  • أخصائي أول مساح كميات.
  • مدير الموارد البشرية.
  • مدير تجاري أول.
  • كبير أخصائي نمذجة معلومات البناء.
  • محاسب مشروع أول.
  • أخصائي أول مساح الكميات.
  • مساعد تنفيذي.
  • مدير تجاري أول.
  • منسق مراقبة الوثائق.
  • مدير مشروع التنقل الأول.
  • المدير التجاري.
  • وغيرها…

طريقة التقديم:

أوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 أكتوبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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