وظائف بـ شركة تطوير للخدمات التعليمية

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أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية (TALEMIA) (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) عبر حسابها الرسمي (linkedIn) وبوابة التوظيف الرسمية عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في الرياض وفقًا للتفاصيل والشروط التالية:
1- مدير العمليات Operation Manager
2- خبير فني في الأنشطة الطلابية