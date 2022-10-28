وظائف بـ مدينة الملك فهد الطبية

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية، “عضو التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

اختصاصي إداري أول.

المؤهلات والخبرات:

تجمع الرياض الصحي الثاني

المؤهل المطلوب / بكالوريوس خبرة أربع سنوات في مجال (الجودة الشاملة).

التخصص المطلوب / إدارة أعمال، إدارة الرعاية الصحية، إدارة المستشفيات، إدارة الجودة، إدارة المشاريع.

طريقة التقديم:

أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 28 أكتوبر 2022م.