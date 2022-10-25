وظائف بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

أعلن مركز جونز هوبكنز – أرامكو الطبي، عبر موقعه الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) بمختلف التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية :