وظائف بـ منظمة الأغذية والزراعة FAO

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أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (FAO) عبر بوابة التوظيف الرسمية عن توفر وظائف شاغرة لحملة عدة تخصصات للعمل في الرياض، وفق المتطلبات الوظيفية التالية:
المسمى الوظيفي: