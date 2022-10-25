وظائف بـ منظمة الأغذية والزراعة FAO

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (FAO) عبر بوابة التوظيف الرسمية عن توفر وظائف شاغرة لحملة عدة تخصصات للعمل في الرياض، وفق المتطلبات الوظيفية التالية:

المسمى الوظيفي: – موظف المشروع الوطني (أخصائي الشباب والنوع الاجتماعي)

National Project Personnel (Youth and Gender Specialist)