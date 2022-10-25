Icon

ميناء جدة يستقبل أول سفينة على خط هملايا Icon لوسد تختار الرياض مقرًا لأول أستوديو في المنطقة Icon محمد بن سلمان يستقبل لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري Icon الغارديان: ذا لاين صُممت لإبهار العالم Icon 5 تعديلات على ضوابط تغيّب العامل بالقطاع الخاص Icon تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 154 Icon (المواطن ) توثق افتتاح فوق الخيال لموسم الرياض Icon تركي آل الشيخ : أهلًا بكم فوق الخيال Icon إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول 6 مصابين صوماليين للمملكة Icon وزير الطاقة يناقش مع مسؤول صيني استقرار البترول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
للعمل في الرياض

وظائف بـ منظمة الأغذية والزراعة FAO

2022-10-25 الساعة 12:53
وظائف بـ منظمة الأغذية والزراعة FAO
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (FAO) عبر بوابة التوظيف الرسمية عن توفر وظائف شاغرة لحملة عدة تخصصات للعمل في الرياض، وفق المتطلبات الوظيفية التالية:

المسمى الوظيفي:

– موظف المشروع الوطني (أخصائي الشباب والنوع الاجتماعي)
National Project Personnel (Youth and Gender Specialist)
المؤهلات والخبرات:
  • شهادة جامعية في العلوم السياسية أو علم الاجتماع الريفي أو الاقتصاد أو التنمية المؤسسية أو الأنثروبولوجيا الاجتماعية أو دراسات النوع الاجتماعي أو غيرها من العلوم الاجتماعية ذات الصلة.
  • ما لا يقل عن خمس سنوات من الخبرة ذات الصلة في التحليل الاجتماعي والاقتصادي ، وعمالة الشباب ، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني ، وصياغة السياسات ، وتنمية القدرات ، والزراعة المستدامة والتنمية الريفية ، والأمن الغذائي والتغذية ، وتغير المناخ والقدرة على الصمود.
  • المستوى C للغة العربية ومعرفة محدودة (المستوى B) للغة الإنجليزية

رابط التقديم:

يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يستهدف معادلة رقم الهلال والاتحاد
الرياضة

الشباب يستهدف معادلة رقم الهلال والاتحاد

الرياضة
أبل تتراجع عن خطط زيادة إنتاج أيفون...
تكنولوجيا

أبل تتراجع عن خطط زيادة إنتاج أيفون...

تكنولوجيا
تعديلات على فترة الاختبارات في نظام نور
السعودية اليوم

تعديلات على فترة الاختبارات في نظام نور

السعودية اليوم
وزيرة الداخلية البريطانية تستقيل بسبب رسالة
العالم

وزيرة الداخلية البريطانية تستقيل بسبب رسالة

العالم
وافي يشرف على 35 مشروعًا عقاريًا بالشرقية
السعودية اليوم

وافي يشرف على 35 مشروعًا عقاريًا بالشرقية

السعودية اليوم
الهلال يتوج بجائزة الجمهور المثالي
آخر الاخبار

الهلال يتوج بجائزة الجمهور المثالي

آخر الاخبار
جثث متكدسة بالسودان ومخاوف من الطاعون
العالم

جثث متكدسة بالسودان ومخاوف من الطاعون

العالم
برنامج ريف يضيف اللوز البجلي للدعم
السعودية اليوم

برنامج ريف يضيف اللوز البجلي للدعم

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه