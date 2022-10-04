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لحملة الشهادة الجامعية بمدينة الرياض

وظائف بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

2022-10-04 الساعة 12:37
وظائف بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المواطن - الرياض

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الشهادة الجامعية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مسؤول محاسبة: – درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها. – لا يُشترط وجود خبرة سابقة. 2- مدير المحفظة: – درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة الأعمال، إدارة المشاريع) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة. 3- أخصائي إدارة طلبات تقنية المعلومات: – درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة. 4- أخصائي المراجعة والاعتراض: – درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص مناسب. – خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة. من ضمن المهام والمسؤوليات: 1- مسؤول محاسبة: – تنفيذ القرارات النهائية الصادرة عن لجان الفصل وعكس أثرها القانوني والمالي على حسابات المكلفين، وتنفيذ أي قرارات يتم قبولها لصالح المكلفين أو المعترضين جزئياً أو كلياً نتيجة دراسة قسم مراجعة اعتراضات الضرائب المباشرة وغير المباشرة. 2- مدير المحفظة: – تخطيط عملية تقسيم المحفظة والحد من الأعباء لضمان تخصيص الموارد والقدرات المناسبة وتحديد متطلبات المشاريع ووضع طلب تقديم العروض واختيار موردي المشاريع ووضع التقدير المبدئي لتكاليف المشاريع بما يتماشى مع السياسات والأنظمة. 3- أخصائي المراجعة والاعتراض: –  تقديم الاستشارات الفنية والإدارية للقسم فيما يتعلق بالدراسات المتعلقة بالوكالة أو الإدارة، ومقترحات التحسين.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: 1- مسؤول محاسبة: اضغط هنا 2- مدير المحفظة: اضغط هنا 3- أخصائي إدارة طلبات تقنية المعلومات: اضغط هنا 4- أخصائي المراجعة والاعتراض: اضغط هنا
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