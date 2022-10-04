وظائف بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الشهادة الجامعية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

طريقة التقديم:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها. – لا يُشترط وجود خبرة سابقة.– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة الأعمال، إدارة المشاريع) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص مناسب. – خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.– تنفيذ القرارات النهائية الصادرة عن لجان الفصل وعكس أثرها القانوني والمالي على حسابات المكلفين، وتنفيذ أي قرارات يتم قبولها لصالح المكلفين أو المعترضين جزئياً أو كلياً نتيجة دراسة قسم مراجعة اعتراضات الضرائب المباشرة وغير المباشرة.– تخطيط عملية تقسيم المحفظة والحد من الأعباء لضمان تخصيص الموارد والقدرات المناسبة وتحديد متطلبات المشاريع ووضع طلب تقديم العروض واختيار موردي المشاريع ووضع التقدير المبدئي لتكاليف المشاريع بما يتماشى مع السياسات والأنظمة.– تقديم الاستشارات الفنية والإدارية للقسم فيما يتعلق بالدراسات المتعلقة بالوكالة أو الإدارة، ومقترحات التحسين.– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: