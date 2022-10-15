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وظائف بمجمع الملك فهد الطبي العسكري

2022-10-15 الساعة 9:58
وظائف بمجمع الملك فهد الطبي العسكري
المواطن - الرياض

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أعلن مجمع الملك فهد الطبي العسكري، من خلال موقع (الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع)، عن توفر وظائف إدارية وصحية وأمنية لحملة (الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس)، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية:

1.مشرف عمليات جراحة القلب  المؤهلات والخبرة
  • درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة.
  • التواصل الجيد ومهارات التعامل مع الآخرين.
  • لديهم دوافع ذاتية مع وعي بالاتجاهات الحالية في هذا المجال.
  • غرفة العمليات أو تخصص مشابه.
2.استشاري أشعة الجذع – CONSULTANT BODY IMAGING RADIOLOGIST المؤهلات والخبرة
  • لديهم دوافع ذاتية ومع وعي بالاتجاهات الحالية في هذا المجال.
  • القدرة على العمل في بيئة متعددة الثقافات.
  • القدرة على التحدث والكتابة والقراءة باللغتين العربية والإنجليزية.
  • أشعة الجذع – حاصل على تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (استشاري أشعة الجذع).
3.-طبيب نائب طب أسرة REGISTRAR FAMILY MEDICINE المؤهلات والخبرة
  • القدرة على التعامل بهدوء ولباقة ودبلوماسية مع المرضى والموظفين على حدٍّ سواء.
  • احترام قواعد الممارسة الخاصة بسرية المريض/ القسم.
4. طبيب استشاري تخدير Consultant Anesthesist  المؤهلات والخبرة
  • تعليم تخدير
  • حسن السلوك والسلوك.
  • يمكن أن تعمل بأمان تحت الضغط.
  • مهارات حل المشاكل.
  • مهارات التواصل
  •  مهارات القيادة.
  • الرغبة في التحلي بالمرونة والعمل كما هو مطلوب حسب احتياجات الإدارة.

رابط التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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