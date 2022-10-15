وظائف بمجمع الملك فهد الطبي العسكري

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1.مشرف عمليات جراحة القلب
المؤهلات والخبرة
2.استشاري أشعة الجذع – CONSULTANT BODY IMAGING RADIOLOGIST
المؤهلات والخبرة
3.-طبيب نائب طب أسرة REGISTRAR FAMILY MEDICINE
المؤهلات والخبرة
4. طبيب استشاري تخدير Consultant Anesthesist
المؤهلات والخبرة
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تمام