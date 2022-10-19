وظائف بمدينة الملك سعود الطبية

المسمى الوظيفي:

درجة البكالوريوس في علوم حاسب/ علوم بيانات/ هندسة برمجيات/ نظم معلومات حاسوبية.

خبرة سابقة لا تقل عن 2 سنوات.

درجة البكالوريوس في علوم حاسب أو نظم معلومات إدارية أو برمجيات أو معلوماتية صحية.

خبرة سابقة لا تقل عن 2 سنوات.

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال/ الموارد البشرية/ القانون.

خبرة سابقة لا تقل عن 2 سنوات. في وظائف الموارد البشرية.

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال/ إدارة عامة/ إدارة الخدمات الصحية/ إدارة المستشفيات.

خبرة لا تقل عن سنتين في وظائف التخطيط الإستراتيجي.

درجة البكالوريوس في خدمة اجتماعية أو علم نفس أو ما يعادلها.

لا يشترط الخبرة المسبقة.

شهادة التصنيف أو بطاقة هيئة التخصصات الصحية.

دبلوم في السكرتارية الطبية أو ما يعادلها.

لا يشترط الخبرة المسبقة.

مهارات التواصل الفعال ومهارات التعامل مع الآخرين.

مهارات تنظيمية ممتازة.

شهادة دبلوم مساعد طبيب أسنان.

لا يشترط الخبرة المسبقة.

طريقة التقديم:

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية- عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية: