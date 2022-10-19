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في عددٍ من التخصصات

وظائف بمدينة الملك سعود الطبية

2022-10-19 الساعة 8:28
وظائف بمدينة الملك سعود الطبية
المواطن - الرياض

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية- عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي أول تحليل بيانات: المؤهلات والخبرات:
  • درجة البكالوريوس في علوم حاسب/ علوم بيانات/ هندسة برمجيات/ نظم معلومات حاسوبية.
  •  خبرة سابقة لا تقل عن 2 سنوات.
أخصائي حوكمة بيانات: المؤهلات والخبرات:
  •  درجة البكالوريوس في علوم حاسب أو نظم معلومات إدارية أو برمجيات أو معلوماتية صحية.
  •  خبرة سابقة لا تقل عن 2 سنوات.
 أخصائي التزام وظيفي: المؤهلات والخبرات:
  •  درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال/ الموارد البشرية/ القانون.
  •  خبرة سابقة لا تقل عن 2 سنوات. في وظائف الموارد البشرية.
محلل تخطيط إستراتيجي: المؤهلات والخبرات:
  •  درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال/ إدارة عامة/ إدارة الخدمات الصحية/ إدارة المستشفيات.
  •  خبرة لا تقل عن سنتين في وظائف التخطيط الإستراتيجي.
مشرفة سكن: المؤهلات والخبرات:
  •  درجة البكالوريوس في خدمة اجتماعية أو علم نفس أو ما يعادلها.
  • لا يشترط الخبرة المسبقة.
  •  شهادة التصنيف أو بطاقة هيئة التخصصات الصحية.
 سكرتير طبي: المؤهلات والخبرات:
  •  دبلوم في السكرتارية الطبية أو ما يعادلها.
  •  لا يشترط الخبرة المسبقة.
  •  مهارات التواصل الفعال ومهارات التعامل مع الآخرين.
  •  مهارات تنظيمية ممتازة.
مساعد طبيب أسنان: المؤهلات والخبرات:
  • شهادة دبلوم مساعد طبيب أسنان.
  •  لا يشترط الخبرة المسبقة.

طريقة التقديم:

أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 أكتوبر 2022م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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