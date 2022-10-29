 وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية

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أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، في عددٍ من التخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
ضابط أمن
الوصف الوظيفي
يؤمن المباني والموظفين عن طريق تسيير الممتلكات؛ معدات المراقبة والمراقبة؛ تفتيش المباني والمعدات ونقاط الوصول؛ السماح بالدخول. يحصل على المساعدة من خلال دق الإنذارات. يمنع الخسائر والأضرار من خلال الإبلاغ عن المخالفات؛ إبلاغ المخالفين بالسياسة والإجراءات؛ كبح المتسللين.
المؤهلات والخبرة والمهام:
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وللتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية عبر بوابة التوظيف الرسمية: (اضغط هنا).