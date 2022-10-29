 وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية

أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، في عددٍ من التخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

ضابط أمن الوصف الوظيفي يؤمن المباني والموظفين عن طريق تسيير الممتلكات؛ معدات المراقبة والمراقبة؛ تفتيش المباني والمعدات ونقاط الوصول؛ السماح بالدخول. يحصل على المساعدة من خلال دق الإنذارات. يمنع الخسائر والأضرار من خلال الإبلاغ عن المخالفات؛ إبلاغ المخالفين بالسياسة والإجراءات؛ كبح المتسللين. المؤهلات والخبرة والمهام: المدرسة الثانوية أو أعلى.

لغة إنجليزية معتدلة.

تفتيش المباني ودورياتها بانتظام؛ مراقبة معدات المراقبة؛ فحص المباني والمعدات ونقاط الوصول؛ تصريح دخول.

التصريح بدخول الأشخاص والمركبات.

الاستجابة للإنذارات والرد في الوقت المناسب.

منع الخسائر والأضرار من خلال الإبلاغ عن المخالفات؛ إبلاغ المخالفين بالسياسة والإجراءات؛ وكبح المتسللين.

السيطرة على حركة المرور من خلال توجيه السائقين.

إكمال التقارير عن طريق تسجيل الملاحظات والمعلومات والوقائع وأنشطة المراقبة؛ مقابلة الشهود الحصول على التوقيعات.

الحفاظ على البيئة من خلال مراقبة وضبط ضوابط المبنى والمعدات.

الحفاظ على استقرار المنظمة وسمعتها من خلال الامتثال للمتطلبات القانونية.

المساهمة في جهود الفريق من خلال تحقيق النتائج ذات الصلة حسب الحاجة.

تقرير إلى المشرفين على أساس منتظم. وظائف اخري متاحة إداري – التخطيط الحضري (GIS)

متدرب مساعد (متدرب)

إداري حقوق ملكية النفط والغاز

مساعد أول (أسواق الكربون)

إداري الأول (تقنيات إزالة الكربون)

وغيرها طريقة التقديم: وللتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية عبر بوابة التوظيف الرسمية: (اضغط هنا).