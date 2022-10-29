وظائف بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

يعلن مركز جونز هوبكنز – أرامكو الطبي، عبر موقعه الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) بمختلف التخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:



1- كبير مستشاري تعزيز الصحة

المتطلبات الوظيفية:

متطلبات الشهادات حسب الاقتضاء.

المشاركة في الأنشطة التعليمية والتعليمية للموظفين المبتدئين وطلاب الطب والمتدربين.

مواكبة المعارف والمهارات المطلوبة لأداء المهام بأمان.

الحفاظ على ما يكفي من الاعتمادات بالتعليم الطبي المستمر كما هو مطلوب من قبل المستشفى ومؤلف الترخيص.

2- أخصائي جراحة العظام