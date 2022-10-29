وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

إليسا وهيفاء وهبي: موسم الرياض تخطى الحدود القبض على 3 أشخاص تحرشوا بامرأة في الرياض غدًا.. تطبيق الدوام الشتوي السجن 30 عامًا لرجل دفع زوجته من أعلى منحدر أسباب تجاهل أمريكا تطوير المسيرات الإيرانية لقطات لوصول القوات الجوية قاعدة الظفرة تطوير مطار القيصومة لاستيعاب 700 ألف مسافر محمد بن سلمان يقود علاقات المملكة وروسيا لآفاق أوسع السعودية الميناء الآمن من العواصف الاقتصادية الصحة: 237 إصابة بكورونا وتعافي 223
أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المؤهلات والخبرات:
أوضحت إدارة المستشفى أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، يلزم التسجيل في بوابة التوظيف الخاصة بالموقع (يفضل استخدام متصفح Firefox) واتباع الخطوات التالية: