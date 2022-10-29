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وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

2022-10-29 الساعة 8:20
وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
المواطن - الرياض

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

 المسمى الوظيفي:

 محاسب:
المؤهلات والخبرات:
  •  درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة) من جامعة معتمدة.
  •  يفضّل وجود خبرة لا تقل عن سنة كمحاسب.
 أخصائي مطالبات:
المؤهلات والخبرات:
  • درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، التأمين، إدارة المخاطر) أو ما يعادلها.
  •  خبرة لا تقل عن سنة.
  •  شهادة التأمين (IFCE).
 صيدلي اكلينيكي:
المؤهلات والخبرات:
  •  درجة الماجستير أو الدكتوراه في التخصص.
  •  خبرة سابقة حسب المؤهل موضحة برابط التقديم.
  •  رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (SCFHS).
أخصائي قانوني أول:
المؤهلات والخبرات:
  • درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) من جامعة معترف بها.
  • أو درجة الماجستير في (القانون المدني) أو (القانون العام) أو (القانون التجاري) أو ما يعادلها.
  • خبرة عملية لا تقل عن 6 سنوات بصفة محامٍ أو مستشار قانوني في منظمة كبيرة.
 مُشرف الأحياء الدقيقة:
المؤهلات والخبرات:
  • درجة الماجستير ويفضّل الدكتوراه في التكنولوجيا الطبية أو علوم المختبرات أو الأحياء الدقيقة أو ما يعادلها.
  •  رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (SCFHS).
عامل مغسلة:

المؤهلات والخبرات:

  •  الشهادة الابتدائية أو الشهادة المتوسطة (الكفاءة) أو الشهادة الثانوية العامة.
  •  لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

طريقة ورابط التقديم:

أوضحت إدارة المستشفى أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، يلزم التسجيل في بوابة التوظيف الخاصة بالموقع (يفضل استخدام متصفح Firefox) واتباع الخطوات التالية:

  •  الدخول على بوابة التوظيف:
  • تسجيل الدخول أو تسجيل حساب جديد.
  •  كتابة المسمى الوظيفي (باللغة الإنجليزية) والضغط (Search).
  •  اختيار الوظيفة المطلوبة والضغط على (Apply Now).
  • رابط التقديم – (اضغط هنا).

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