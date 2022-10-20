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وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي

2022-10-20 الساعة 10:30
وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي
المواطن - الرياض

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) لحملة مختلف المؤهلات، وفق المسميات الوظيفية التالية:

المسميات الوظيفية

مشرف الإسكان
المؤهلات والخبرة
  • مطلوب درجة البكالوريوس أو الدبلوم في إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي صلة.
  • مطلوب سنة واحدة (1) من الخبرة ذات الصلة بدرجة البكالوريوس، أو ثلاث (3) سنوات من الخبرة ذات الصلة مع الدبلوم.
استشاري مساعد الأشعة العامة
المؤهلات والخبرة
  • مطلوب سنتان (2) من التدريب في التخصص أو التخصص الفرعي بالإضافة إلى خبرة ما بعد التدريب.
  • الرجوع إلى إرشادات الاعتماد المعتمدة.
تصوير الأوعية الدموية / تقني تنظير الإنفلونزا
المؤهلات والخبرة
  • مطلوب درجة البكالوريوس في العلوم / التكنولوجيا الإشعاعية للمواطنين السعوديين أو الخريجين من برنامج تكنولوجيا الأشعة المعتمد (سنتان على الأقل) لغير السعوديين.
  • الصف الثامن: مطلوب سنتان (2) مع البكالوريوس أو أربع (4) سنوات من الخبرة ذات الصلة لمدة سنتين (2) للبرنامج لغير السعوديين.
  • الصف التاسع: · أربع (4) سنوات كخبير تقني تصوير الأوعية الدموية / التنظير التألقي في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ، أو الخبرة ذات الصلة (الصف الثامن).   ·   متوسط ​​تقييم الأداء السنوي لا يقل عن (3.5) لآخر أربع (4) سنوات. ·   مطلوب خمسون (50) ساعة من التعليم الطبي المستمر التراكمي

طريقة التقديم:

التقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي عبر الرابط التالي:

مشرف الإسكان (اضغط هنا)
استشاري مساعد الأشعة العامة (اضغط هنا)
تصوير الأوعية الدموية / تقني تنظير الإنفلونزا (اضغط هنا)
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