وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي

الوظائف المتاحة:
1- مدير إدارة خدمات شؤون الموظفين – الرياض (تفاصيل
).
2- تقني تخدير – الرياض (تفاصيل
).
3- مُمثل أول خدمات المرضى المراجعين – الرياض (تفاصيل
).
4- أخصائي مخاطر التشغيل – الرياض (تفاصيل
).
5- تقني ثاني مراقبه تقنيه المعلومات – الرياض (تفاصيل
).
6- مهندس ميكانيكي ثاني – جدة (تفاصيل
).
7- مُستشار تنفيذي – المخاطر والامتثال – الرياض (تفاصيل
).
8- سكرتير أول – الرياض (تفاصيل
).
9- مدير إدارة – الكفاءة التشغيلية – جدة (تفاصيل
).
10- مدير قسم – تحليلات المعلومات – الرياض (تفاصيل
).
11- كاتب جناح – للثانوية فأعلى – الرياض (تفاصيل
).
12- أخصائي جودة الصيدلة والسلامة – الرياض (تفاصيل
).
13- صيدلاني ثاني – الرياض (تفاصيل
).
14- مساعد خدمات الطعام – للكفاءة فأعلى – الرياض (تفاصيل
).
15- أخصائي أول خدمات العقود – المدينة المنورة (تفاصيل
).
16- فني ثاني – إمداد غرف العمليات – الرياض (تفاصيل
).
17- فني مختبر – الرياض (تفاصيل
).
18- محلل الحوكمة المؤسسية – الرياض (تفاصيل
).
19- فني إمدادات – الرياض (تفاصيل
).
20- أخصائي مختبر – الرياض (تفاصيل
).
المؤهلات المطلوبة:
– الشهادة المتوسطة (الكفاءة).
– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فأعلى.
التخصصات المطلوبة:
– الموارد البشرية.
– إدارة الأعمال.
– إدارة المستشفيات.
– اللغة الإنجليزية.
– تخصصات السكرتارية.
– الإدارة المكتبية.
– الإدارة العامة.
– المحاسبة.
– المالية.
– القانون.
– الاقتصاد.
– الإدارة الصحية.
– التخدير.
– الصيدلة.
– علوم المختبرات.
– علوم الحاسب.
– الهندسة الميكانيكية.
– أو ما يعادلها.
طريقة التقديم:
– للتقديم اكتب مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية في خانة (Keywords) ثم الضغط على زر البحث (Search): اضغط هنا