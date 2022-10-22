وظائف بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف الشاغرة:



1- مدقق داخلي:

– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.

2- مدقق داخلي أول:

– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

3- مُستشار التشريعات والسياسات:

– درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (القانون) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال التطوير الضريبي والقانوني وتطوير السياسات.

طريقة التقديم:



1- مدقق داخلي:

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2- مدقق داخلي أول:

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3- مُستشار التشريعات والسياسات:

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