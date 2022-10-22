وظائف بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- مدقق داخلي:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.
2- مدقق داخلي أول:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
3- مُستشار التشريعات والسياسات:
– درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (القانون) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال التطوير الضريبي والقانوني وتطوير السياسات.
1- مدقق داخلي:
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2- مدقق داخلي أول:
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3- مُستشار التشريعات والسياسات:
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