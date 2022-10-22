وظائف بهيئة تقويم التعليم والتدريب

(المواطن ) توثق افتتاح فوق الخيال لموسم الرياض تركي آل الشيخ : أهلًا بكم فوق الخيال إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول 6 مصابين صوماليين للمملكة وزير الطاقة يناقش مع مسؤول صيني استقرار البترول موسم الدرعية يلفت أنظار العالم وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي القصيم تكليف عبدالله الجالي أمينًا لمنطقة عسير الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) في عدد من التخصصات، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
(الرياض- مكة المكرمة- الطائف- جدة- رفحاء- جازان- نجران- الخفجي- تيماء- القريات- تربة- تثليث- الخرمة- يدمة- رنية- الدمام- شقراء) وأخرى.
أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).