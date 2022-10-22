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في عدة تخصصات للجنسين

وظائف بهيئة تقويم التعليم والتدريب

2022-10-22 الساعة 8:19
وظائف بهيئة تقويم التعليم والتدريب
المواطن - الرياض

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) في عدد من التخصصات، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  •  مساعد تعليمي.
  •  محلل بيانات.
  •  مهندس أنظمة.
  •  مهندس برمجيات.
  •  أخصائي تصحيح بيانات.
  •  مساعد تعليمي.
  •  أخصائي قياس.
  •  منسق تدريب.
  •  أخصائي رواتب وأجور.
  •  مدير إدارة الطرح والعقود.
  •  أخصائي بيانات وتكامل.
  •  مهندس قواعد البيانات.
  •  أخصائي امتثال وحماية بيانات.
  •  أخصائي حماية وإتاحة بيانات.
  •  أخصائي جودة.
  •  أخصائي إدارة مشاريع.
  •  أخصائي تقارير.
  •  متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة.
  •  باحث قانوني.
  •  متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة.
  • وظائف أخرى …

التخصصات المتاحة:

  • إدارة أعمال
  •  موارد بشرية
  •  إدارة عامة
  •  محاسبة
  •  إدارة مالية
  •  القانون
  •  الحقوق
  •  الهندسة
  •  الإحصاء
  •  الرياضيات
  •  نظم قياس
  •  علوم الحاسب
  •  تقنية المعلومات
  •  نظم معلومات
  •  إدارة الجودة
  •  إدارة المشاريع
  •  أساليب كمية
  •  نظم تحليل كمي
  •  الرياضيات التطبيقية
  •  علم القياس والتقويم.

أماكن العمل:

(الرياض- مكة المكرمة- الطائف- جدة- رفحاء- جازان- نجران- الخفجي- تيماء- القريات- تربة- تثليث- الخرمة- يدمة- رنية- الدمام- شقراء) وأخرى.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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