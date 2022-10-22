وظائف بهيئة تقويم التعليم والتدريب

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) في عدد من التخصصات، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مساعد تعليمي.

محلل بيانات.

مهندس أنظمة.

مهندس برمجيات.

أخصائي تصحيح بيانات.

مساعد تعليمي.

أخصائي قياس.

منسق تدريب.

أخصائي رواتب وأجور.

مدير إدارة الطرح والعقود.

أخصائي بيانات وتكامل.

مهندس قواعد البيانات.

أخصائي امتثال وحماية بيانات.

أخصائي حماية وإتاحة بيانات.

أخصائي جودة.

أخصائي إدارة مشاريع.

أخصائي تقارير.

متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة.

باحث قانوني.

متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة.

وظائف أخرى …

التخصصات المتاحة:

إدارة أعمال

موارد بشرية

إدارة عامة

محاسبة

إدارة مالية

القانون

الحقوق

الهندسة

الإحصاء

الرياضيات

نظم قياس

علوم الحاسب

تقنية المعلومات

نظم معلومات

إدارة الجودة

إدارة المشاريع

أساليب كمية

نظم تحليل كمي

الرياضيات التطبيقية

علم القياس والتقويم.

أماكن العمل:

(الرياض- مكة المكرمة- الطائف- جدة- رفحاء- جازان- نجران- الخفجي- تيماء- القريات- تربة- تثليث- الخرمة- يدمة- رنية- الدمام- شقراء) وأخرى.