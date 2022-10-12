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وظائف شاغرة بجامعة الفيصل

2022-10-12 الساعة 9:49
وظائف شاغرة بجامعة الفيصل
المواطن - الرياض

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أعلنت جامعة الفيصل (Alfaisal)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات (الأولوية للمتقدمين السعوديين). وفقًا للشروط والتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي :

أخصائي مختبر (NAC # 111022) الوصف الوظيفي  – يقوم اختصاصي المختبر بإعداد العروض المخبرية وفقًا للسياسات والإجراءات القياسية. – يقوم بأنشطة الدعم المتنوعة، والأوامر، ويحافظ على مخزون الإمدادات والمعدات المتعلقة بالإدارة. – أخصائي المختبر مسؤول عن إصلاح وإعادة ترتيب وصيانة وتنظيم جميع المواد والمعدات في مختبر الأبحاث. – بالإضافة إلى ذلك، مساعدة أعضاء هيئة التدريس، عند الاقتضاء، في التحضير لجلسات المختبر عن طريق إزالة المعدات من مكان تخزينها، وإعداد المعدات لاستخدام الطلاب، وإعادة المعدات والمواد الفيزيائية إلى مواقع التخزين المخصصة بعد الاستخدام. المؤهلات والخبرة 
  • درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو الهندسة، أو ما يعادلها من معهد معتمد.
  • ما لا يقل عن عام إلى عامين من الخبرة في الحوسبة عالية الأداء، بالإضافة إلى المعرفة التي يمكن إثباتها سواء في الذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي أو التحليلات أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

رابط التقديم

وأشارت جامعة الفيصل إلى أنه يمكن التقديم ومزيد من التفاصيل (اضغط هنا)
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