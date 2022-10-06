وظائف شاغرة بجمعية إرادة بالجبيل للجنسين

أعلنت الجمعية الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة بالجبيل الصناعية (إرادة) توفر 10 وظائف (رجال / نساء) لحملة الكفاءة فأعلى، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل والشروط على موقع أي وظيفة الموضحة أدناه.