وظائف شاغرة بجمعية إرادة بالجبيل للجنسين

الوظائف المتاحة:
1- أخصائية علاج وظيفي:
– بكالوريوس علاج وظيفي.
– حاصلة على التصنيف المهني من هيئة التخصصات الصحية.
– قادرة على تثقيف أسر الأطفال ذوي الإعاقة.
– الالتزام والتعاون.
– من سكان المنطقة الشرقية.
2- أخصائي إرشاد أسري:
– بكالوريوس علم نفس أو إرشاد أسري.
– خبرة في مجال الإعاقة العقلية أو التوحد لا تقل عن 3 سنوات.
– لديه دورات تدريبية في مجال الإعاقة والتوحد.
– لديه تصنيف مهني من هيئة التخصصات الصحية.
– من سكان المنطقة الشرقية.
3- أخصائي نطق وتخاطب:
– بكالوريوس نطق وتخاطب أو أمراض نطق وسمع.
– خبرة في مجال الإعاقة العقلية أو التوحد لا تقل عن 3 سنوات.
– لديه دورات تدريبية في مجال الإعاقة والتوحد.
– لديه تصنيف مهني من هيئة التخصصات الصحية.
– من سكان المنطقة الشرقية.
4- أخصائي تربية خاصة:
– بكالوريوس تربية خاصة مسار إعاقة عقلية أو اضطرابات سلوكية والتوحد.
– خبرة في مجال الإعاقة العقلية أو التوحد لا تقل عن 3 سنوات.
– لديه دورات تدريبية في مجال الإعاقة والتوحد.
– من سكان المنطقة الشرقية.
5- أخصائية نفسية:
– بكالوريوس علم نفس، حاصلة على التصنيف الصحي.
– تحمل ضغوط العمل والعمل ضمن فريق.
– الخبرة العملية في نفس المجال.
– المرونة وتقبل وجهات النظر بصدر رحب.
– من سكان المنطقة الشرقية.
6- أخصائية تمريض:
– بكالوريوس تمريض / دبلوم تمريض.
– خبرة في نفس المجال لا تقل عن سنة.
– لديها تصنيف صحي.
– لديها مهارة التعامل مع ذوي الإعاقة.
7- منسقة إدارية:
– بكالوريوس إدارة أعمال أو محاسبة.
– خبرة في مجال المالية.
– المهارة والاحترافية في استخدام برنامج الإكسيل.
– من سكان المنطقة الشرقية.
8- محاسب:
– بكالوريوس محاسبة أو دبلوم محاسبة
– خبرة في نفس المجال لا تقل عن سنتين.
– ملم في برامج الأوفيس.
– يفضّل أن يكون سبق العمل في القطاع الغير ربحي وضريبة القيمة المضافة.
– من سكان المنطقة الشرقية.
9- أخصائية تسويق:
– بكالوريوس إدارة أعمال أو دبلوم.
– خبرة في مجال تنمية الموارد المالية – التسويق كحد أدنى سنتين.
– إجادة استخدام برامج التواصل الاجتماعي.
– تتحمل ضغوط العمل.
– من سكان المنطقة الشرقية.
10- مراسلة:
– لا يشترط درجة علمية – كفاءة أو ثانوية.
– مهارة التعامل مع الآخرين واللباقة.
– التعاون والالتزام.
– من سكان المنطقة الشرقية.
الشروط والتفاصيل:
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طريقة التقديم:
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]