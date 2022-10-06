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وظائف شاغرة بجمعية إرادة بالجبيل للجنسين

2022-10-06 الساعة 8:44
وظائف شاغرة بجمعية إرادة بالجبيل للجنسين
المواطن - الرياض

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أعلنت الجمعية الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة بالجبيل الصناعية (إرادة) توفر 10 وظائف (رجال / نساء) لحملة الكفاءة فأعلى، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل والشروط على موقع أي وظيفة الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائية علاج وظيفي: – بكالوريوس علاج وظيفي. – حاصلة على التصنيف المهني من هيئة التخصصات الصحية. – قادرة على تثقيف أسر الأطفال ذوي الإعاقة. – الالتزام والتعاون. – من سكان المنطقة الشرقية. 2- أخصائي إرشاد أسري: – بكالوريوس علم نفس أو إرشاد أسري. – خبرة في مجال الإعاقة العقلية أو التوحد لا تقل عن 3 سنوات. – لديه دورات تدريبية في مجال الإعاقة والتوحد. – لديه تصنيف مهني من هيئة التخصصات الصحية. – من سكان المنطقة الشرقية. 3- أخصائي نطق وتخاطب: – بكالوريوس نطق وتخاطب أو أمراض نطق وسمع. – خبرة في مجال الإعاقة العقلية أو التوحد لا تقل عن 3 سنوات. – لديه دورات تدريبية في مجال الإعاقة والتوحد. – لديه تصنيف مهني من هيئة التخصصات الصحية. – من سكان المنطقة الشرقية. 4- أخصائي تربية خاصة: – بكالوريوس تربية خاصة مسار إعاقة عقلية أو اضطرابات سلوكية والتوحد. – خبرة في مجال الإعاقة العقلية أو التوحد لا تقل عن 3 سنوات. – لديه دورات تدريبية في مجال الإعاقة والتوحد. – من سكان المنطقة الشرقية. 5- أخصائية نفسية: – بكالوريوس علم نفس، حاصلة على التصنيف الصحي. – تحمل ضغوط العمل والعمل ضمن فريق. – الخبرة العملية في نفس المجال. – المرونة وتقبل وجهات النظر بصدر رحب. – من سكان المنطقة الشرقية. 6- أخصائية تمريض: – بكالوريوس تمريض / دبلوم تمريض. – خبرة في نفس المجال لا تقل عن سنة. – لديها تصنيف صحي. – لديها مهارة التعامل مع ذوي الإعاقة. 7- منسقة إدارية: – بكالوريوس إدارة أعمال أو محاسبة. – خبرة في مجال المالية. – المهارة والاحترافية في استخدام برنامج الإكسيل. – من سكان المنطقة الشرقية. 8- محاسب: – بكالوريوس محاسبة أو دبلوم محاسبة – خبرة في نفس المجال لا تقل عن سنتين. – ملم في برامج الأوفيس. – يفضّل أن يكون سبق العمل في القطاع الغير ربحي وضريبة القيمة المضافة. – من سكان المنطقة الشرقية. 9- أخصائية تسويق: – بكالوريوس إدارة أعمال أو دبلوم. – خبرة في مجال تنمية الموارد المالية – التسويق كحد أدنى سنتين. – إجادة استخدام برامج التواصل الاجتماعي. – تتحمل ضغوط العمل. – من سكان المنطقة الشرقية. 10- مراسلة: – لا يشترط درجة علمية – كفاءة أو ثانوية. – مهارة التعامل مع الآخرين واللباقة. – التعاون والالتزام. – من سكان المنطقة الشرقية. الشروط والتفاصيل: اضغط هنا (1) اضغط هنا (2)

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]
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