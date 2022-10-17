Icon

توقعات OECD تتوافق مع تقديرات محمد بن سلمان الاقتصادية Icon فنادق تروجينا العالمية تقدم مسارات مبتكرة للضيافة Icon بي.إيه.إي سيستمز تنحاز إلى استثماراتها مع السعودية Icon المستثمرون الأمريكيون متحمسون لـ السعودية رغم أنف بايدن  Icon تويو يتفاعل مع يوم الأغذية العالمي بمبادرة مستدامة مع “إطعام” Icon حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض Icon العثور على أميرة المتغيبة من أمام منزلها بالمزاحمية Icon الملك سلمان يخاطب الشعب اليوم Icon ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأوكراني Icon السعودية قيادة وشعباً لا تقبل الإملاءات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
في عددٍ من التخصصات

وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير

2022-10-17 الساعة 9:29
وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير – مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة-، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • مساعد المدير التجاري.
  • أخصائي أول مساح كميات.
  • مدير الموارد البشرية.
  • مدير تجاري أول.
  • كبير أخصائي نمذجة معلومات البناء.
  • محاسب مشروع أول.
  • أخصائي أول مساح الكميات.
  • مساعد تنفيذي.
  • مدير تجاري أول.
  • منسق مراقبة الوثائق.
  • مدير مشروع التنقل الأول.
  • المدير التجاري.
  • وغيرها …

طريقة التقديم:

أوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ التقديم مُتاحٌ حاليا، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • ابراهيم

    وين الرابط

إقرأ المزيد

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم
تكنولوجيا

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم

تكنولوجيا
وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا
السعودية اليوم

وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا

السعودية اليوم
ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي
الرياضة

ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”

السعودية اليوم
الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي
الرياضة

الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي

الرياضة
مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية

السعودية اليوم
القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...
السعودية اليوم

القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...

السعودية اليوم
نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل
الرياضة

نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه