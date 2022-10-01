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في عدد من التخصصات

وظائف شاغرة بشركة رؤى المدينة القابضة

2022-10-01 الساعة 11:42
وظائف شاغرة بشركة رؤى المدينة القابضة
المواطن - الرياض

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أعلنت شركة رؤى المدينة القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات، عبر موقع لينكد إن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في المدينة المنورة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير نظام المعلومات الجغرافية.

المؤهلات والخبرات:

  • المؤهلات العلمية: درجة البكالوريوس في الهندسة/ علوم المعلومات الجغرافية أو أي مجال ذي صلة. يفضل درجة الماجستير أو ماجستير إدارة الأعمال.
  • خبرة 15 عامًا منها 7 سنوات كحد أدنى في الإدارة العليا/ المستوى التنفيذي.
  • مهارات اتصال قوية باللغتين الإنجليزية والعربية (شفهيًّا وكتابيًّا).
  أخصائي أول على متن الطائرة (تجربة توظيف جديدة):

المؤهلات والخبرات:

  • المؤهلات العلمية: درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
  • خبرة: لا تقل عن 3 سنوات
  • خبرة عملية مع نظم معلومات الموارد البشرية (HRIS).
  • المعرفة الأساسية لتشريعات العمل.
  • مهارات اتصال قوية باللغتين الإنجليزية والعربية (شفهيًّا وكتابيًّا).

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقع لينكد إن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 أكتوبر 2022م. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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