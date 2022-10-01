وظائف شاغرة بشركة رؤى المدينة القابضة

أعلنت شركة رؤى المدينة القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات، عبر موقع لينكد إن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في المدينة المنورة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مدير نظام المعلومات الجغرافية.
المؤهلات والخبرات:
أخصائي أول على متن الطائرة (تجربة توظيف جديدة):
- المؤهلات العلمية: درجة البكالوريوس في الهندسة/ علوم المعلومات الجغرافية أو أي مجال ذي صلة. يفضل درجة الماجستير أو ماجستير إدارة الأعمال.
- خبرة 15 عامًا منها 7 سنوات كحد أدنى في الإدارة العليا/ المستوى التنفيذي.
- مهارات اتصال قوية باللغتين الإنجليزية والعربية (شفهيًّا وكتابيًّا).
المؤهلات والخبرات:
- المؤهلات العلمية: درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
- خبرة: لا تقل عن 3 سنوات
- خبرة عملية مع نظم معلومات الموارد البشرية (HRIS).
- المعرفة الأساسية لتشريعات العمل.
- مهارات اتصال قوية باللغتين الإنجليزية والعربية (شفهيًّا وكتابيًّا).
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقع لينكد إن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 أكتوبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا
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