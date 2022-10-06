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إدارية وتقنية وهندسية

وظائف شاغرة بـ الخطوط الجوية السعودية

2022-10-06 الساعة 3:28
وظائف شاغرة بـ الخطوط الجوية السعودية
المواطن - الرياض

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أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية بمحافظة جدة، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي سلامة: – درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، علوم الطيران، إدارة السلامة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها. – معدل تراكمي لا يقل عن (3.5 من 5) أو (2.8 من 4) أو ما يعادلها. – إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS 5 / STEP by QIYAS 725 / TOFEL 450). 2- أخصائي مشتريات: – درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة سلاسل الإمداد، الخدمات اللوجستية) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذي صلة. – معدل تراكمي لا يقل عن (3.5 من 5) أو (2.8 من 4) أو ما يعادلها. – إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS 5 / STEP by QIYAS 725 / TOFEL 450). 3- أخصائي التحسين المستمر: – درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة الأعمال، علوم الحاسب) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذي صلة. – معدل تراكمي لا يقل عن (3.5 من 5) أو (2.8 من 4) أو ما يعادلها. – إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS 5 / STEP by QIYAS 725 / TOFEL 450). 4- أخصائي نظام Amos: – درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذي صلة. – معدل تراكمي لا يقل عن (3.5 من 5) أو (2.8 من 4) أو ما يعادلها. – إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS 5 / STEP by QIYAS 725 / TOFEL 450).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بتاريخ 1444/03/09هـ الموافق 2022/10/05م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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