وظائف شاغرة بـ الخطوط الجوية السعودية

أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية بمحافظة جدة، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.