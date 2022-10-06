وظائف شاغرة بـ الخطوط الجوية السعودية

الوظائف المتاحة:
1- أخصائي سلامة:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، علوم الطيران، إدارة السلامة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– معدل تراكمي لا يقل عن (3.5 من 5) أو (2.8 من 4) أو ما يعادلها.
– إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS 5 / STEP by QIYAS 725 / TOFEL 450).
2- أخصائي مشتريات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة سلاسل الإمداد، الخدمات اللوجستية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذي صلة.
– معدل تراكمي لا يقل عن (3.5 من 5) أو (2.8 من 4) أو ما يعادلها.
– إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS 5 / STEP by QIYAS 725 / TOFEL 450).
3- أخصائي التحسين المستمر:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة الأعمال، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذي صلة.
– معدل تراكمي لا يقل عن (3.5 من 5) أو (2.8 من 4) أو ما يعادلها.
– إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS 5 / STEP by QIYAS 725 / TOFEL 450).
4- أخصائي نظام Amos:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذي صلة.
– معدل تراكمي لا يقل عن (3.5 من 5) أو (2.8 من 4) أو ما يعادلها.
– إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS 5 / STEP by QIYAS 725 / TOFEL 450).
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بتاريخ 1444/03/09هـ الموافق 2022/10/05م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا