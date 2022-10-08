وظائف شاغرة بهيئة المحتوى المحلي

الوظائف المتاحة
1- باحث قانوني (وظيفتان).
2- مُحلل دعم الخبراء (وظيفتان).
3- مُحلل تدقيق المحتوى المحلي.
4- مُحلل القوانين واللوائح.
5- مُحلل الشراكات الوطنية.
6- مُحلل مراقبة المحتوى المحلي.
7- مُحلل المشاريع الخاصة.
8- مُحلل ذكاء الأعمال.
9- مُحلل أداء الشركات.
10- محاسب.
11- مُحلل مراقبة التوريد (وظيفتان).
12- مُحلل البيانات الاقتصادية.
13- مُحلل دعم الاتفاقيات.
14- مُنسق المشروع.
15- مٌحلل تطوير أعمال.
التخصصات المطلوبة:
– القانون.
– إدارة الأعمال.
– الإدارة العامة.
– المحاسبة.
– المالية.
– الاقتصاد.
– الإحصاء.
– الرياضيات.
– التسويق.
– إدارة سلاسل الإمداد.
– الهندسة الصناعية.
– الهندسة.
– علوم الحاسب.
– أو ما يعادلها.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح حاليًّا وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/03/20هـ الموافق 2022/10/16م.
طريقة التقديم:
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