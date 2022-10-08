وظائف شاغرة بهيئة المحتوى المحلي

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن فتح باب التوظيف (18 وظيفة) لحديثي وحديثات التخرج من حملة الشهادة الجامعية بمدينة الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة 1- باحث قانوني (وظيفتان). 2- مُحلل دعم الخبراء (وظيفتان). 3- مُحلل تدقيق المحتوى المحلي. 4- مُحلل القوانين واللوائح. 5- مُحلل الشراكات الوطنية. 6- مُحلل مراقبة المحتوى المحلي. 7- مُحلل المشاريع الخاصة. 8- مُحلل ذكاء الأعمال. 9- مُحلل أداء الشركات. 10- محاسب. 11- مُحلل مراقبة التوريد (وظيفتان). 12- مُحلل البيانات الاقتصادية. 13- مُحلل دعم الاتفاقيات. 14- مُنسق المشروع. 15- مٌحلل تطوير أعمال. التخصصات المطلوبة: – القانون. – إدارة الأعمال. – الإدارة العامة. – المحاسبة. – المالية. – الاقتصاد. – الإحصاء. – الرياضيات. – التسويق. – إدارة سلاسل الإمداد. – الهندسة الصناعية. – الهندسة. – علوم الحاسب. – أو ما يعادلها. موعد التقديم: – التقديم مُتاح حاليًّا وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/03/20هـ الموافق 2022/10/16م. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: 1- باحث قانوني (وظيفتان). 2- مُحلل دعم الخبراء (وظيفتان). 3- مُحلل تدقيق المحتوى المحلي. 4- مُحلل القوانين واللوائح. 5- مُحلل الشراكات الوطنية. 6- مُحلل مراقبة المحتوى المحلي. 7- مُحلل المشاريع الخاصة. 8- مُحلل ذكاء الأعمال. 9- مُحلل أداء الشركات. 10- محاسب. 11- مُحلل مراقبة التوريد (وظيفتان). 12- مُحلل البيانات الاقتصادية. 13- مُحلل دعم الاتفاقيات. 14- مُنسق المشروع. 15- مٌحلل تطوير أعمال.– القانون. – إدارة الأعمال. – الإدارة العامة. – المحاسبة. – المالية. – الاقتصاد. – الإحصاء. – الرياضيات. – التسويق. – إدارة سلاسل الإمداد. – الهندسة الصناعية. – الهندسة. – علوم الحاسب. – أو ما يعادلها.– التقديم مُتاح حاليًّا وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/03/20هـ الموافق 2022/10/16م.– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا