وظائف شاغرة في الهيئة الملكية

أعلنت الهيئة الملكية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن طرح وظائف شاغرة في عدّة مجالات، للعمل في عدّة مدن مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط – وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

طبيب مقيم – الطوارئ.

أخصائي تمريض.

طبيب مقيم – جراحة.

طبيبة مقيمة – نساء / توليد.

محاضر – إدارة سلاسل الإمدادات.

مهندس أخصائي مرافق (هندسة الاتصالات).

أستاذ مساعد (هندسة مدنية).

محاضرة – تصميم داخلي.

محاضرة – موارد بشرية.

محاضرة – محاسبة.

محاضر – هندسه ميكانيكية (لحام).

وغيرها …

طريقة التقديم: