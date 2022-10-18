وظائف شاغرة في شركة أرامكو توتال للتكرير

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقع لينكد إن للتوظيف، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية: المسمى الوظيفي: