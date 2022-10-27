وظائف شاغرة في شركة أرامكو

أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramco)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– مهندس تخطيط مرافق المصب:

– اختصاصي علوم:

– استراتيجي الوسائط الرقمية:

طريقة التقديم: