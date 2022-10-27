وظائف شاغرة في شركة أرامكو

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أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramco)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
– مهندس تخطيط مرافق المصب:
– اختصاصي علوم:
– استراتيجي الوسائط الرقمية:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أكتوبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).