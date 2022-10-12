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وظائف شاغرة في شركة أرامكو

2022-10-12 الساعة 10:59
وظائف شاغرة في شركة أرامكو
المواطن - الرياض

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أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramco)، عبر موقع “لينكد إن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • إستراتيجي وسائل الإعلام الرقمية:
المؤهلات الخبرات:
  • أساسي: درجة البكالوريوس في الاتصال الرقمي أو التسويق أو الإعلان أو الصحافة أو أي مجال ذي صلة
  • أكثر من 5 سنوات من الخبرة في مجال الإعلان أو وسائل التواصل الاجتماعي أو اتصالات الشركات
  • خبرة قوية مع منصات التواصل الاجتماعي
  • فهم قوي لقنوات الاتصال والجماهير
  • فهم جيد لمؤشرات الأداء الرئيسية للوسائط الرقمية
 
  • مهندس إدارة مكامن النفط:
المؤهلات والخبرات:
  • حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة البترول أو تخصص ذي صلة. يفضل الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه.
  • أن يكون لديك خبرة لا تقل عن 10 سنوات بما في ذلك 7 سنوات على الأقل متخصصة في إدارة مكامن النفط.
  • يجب أن يكون لديك القدرة على التفاعل والتواصل بوضوح مع المتخصصين في الجيولوجيا والمجالات الأخرى مثل تحليل الجوهر والسوائل، والفيزياء الصخرية، والمحاكاة، والحفر، والإكمال، والإنتاج، والمرافق.
  • معرفة عملية بسجلات الفتحات المفتوحة والفتحات المغطاة، والنمذجة الجيولوجية، والمحاكاة، وإجراءات وتقنيات الإنجاز والإنتاج.
  • يجب أن يكون له تاريخ في استخدام ممارسات إدارة المكامن الحديثة لخزانات النفط.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكد إن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أكتوبر 2022م.
 للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: رابط التقديم – (اضغط هنا).  
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