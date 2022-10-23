وظائف شاغرة في شركة STC

المؤهلات و المتطلبات الوظيفية:

3- كبير محللي استقبال الموظف الجديد

المؤهلات والمتطلبات الوظيفية:

4 – رئيس فريق استقطاب المواهب لوحدات الأعمال والنواقل والشؤون التنظيمية

المؤهلات و المتطلبات الوظيفية:

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