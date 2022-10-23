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وظائف شاغرة في شركة STC

2022-10-23 الساعة 1:04
وظائف شاغرة في شركة STC
المواطن - الرياض

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف  إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، وذلك وفقاً  التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

المسميات الوظيفية:

 1-أخصائي إدارة استراتيجية

المؤهلات والمتطلبات الوظيفية:

  • درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والاقتصاد ونظم المعلومات الإدارية
  • سنوات الخبرة: 4-6 سنوات
  • الخبرة الإستراتيجية في صناعة التكنولوجيا / الاتصالات

2- كبير أخصائي التحول الرقمي

المؤهلات و المتطلبات الوظيفية:

  • بكالوريوس إدارة أعمال ، هندسة
  • سنوات الخبرة:  5-8 سنوات
  • خبرة سابقة في مجال ذا صلة

 3- كبير محللي استقبال الموظف الجديد

المؤهلات والمتطلبات الوظيفية:

  • بكالوريوس إدارة أعمال ، موارد بشرية
  • سنوات الخبرة: 2-4 سنوات
  • خبرة في الموارد البشرية والتطوير التنظيمي ويفضل أن يكون ذلك في صناعة التكنولوجيا / الاتصالات السلكية واللاسلكية

4 – رئيس فريق استقطاب المواهب لوحدات الأعمال والنواقل والشؤون التنظيمية

المؤهلات و المتطلبات الوظيفية:

  • بكالوريوس إدارة أعمال ، موارد بشرية
  • سنوات الخبرة: 5-8 سنوات
  • خبرة سابقة في إدارة التوظيف لمؤسسة كبيرة ، ويفضل أن يكون ذلك في صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية
  • الشهادات الاحترافية: CIPD، SHRM Certified Professional (SHRM-CP)

رابط التقديم

لتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم : (اضغط هنا)

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