وظائف شاغرة في شركة STC

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، وذلك وفقاً التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:
المسميات الوظيفية:
1-أخصائي إدارة استراتيجية
المؤهلات والمتطلبات الوظيفية:
2- كبير أخصائي التحول الرقمي
المؤهلات و المتطلبات الوظيفية:
3- كبير محللي استقبال الموظف الجديد
المؤهلات والمتطلبات الوظيفية:
4 – رئيس فريق استقطاب المواهب لوحدات الأعمال والنواقل والشؤون التنظيمية
المؤهلات و المتطلبات الوظيفية:
لتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم : (اضغط هنا)