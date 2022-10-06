Icon

بلومبرغ: السعودية عززت استقرار سوق النفط Icon 15 سؤالًا وإجابته عن ترخيص موثوق Icon عبدالعزيز بن سلمان يلقن رويترز درسًا Icon وزير الطاقة يلجم صحفية أمريكية: استمتعوا بالشمس Icon 14 مطعمًا عالميًا فاخرًا في الرياض بنهاية 2022 Icon نيوم تطور سكة The Spine الحديدية  Icon أمير الكويت لولي عهده: حنا نصلح ما نبي نهدم Icon الأسهم السعودية تغلق على انخفاض طفيف Icon متوسط العمرة خلال صفر 102 دقيقة Icon أمريكا منزعجة من قوة السعودية النفطية  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
في عدد من التخصصات

وظائف شاغرة لدى بنك الرياض

2022-10-06 الساعة 9:54
وظائف شاغرة لدى بنك الرياض
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلن بنك الرياض (Riyad Bank)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدّة مدن، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة – المنطقة الجنوبية (جازان): المؤهلات والخبرات:
  • خبرة 1-6 سنوات من الخبرة في العلاقة مع العميل.
  • القدرة على إدارة العديد من المشاريع والعملاء.
  • تواصل قوي ومهارات تواصل مع الآخرين.
أخصائي المشتريات: المؤهلات والخبرات:
  • الحد الأدنى من الخبرة: درجة البكالوريوس في مجال الأعمال ذات الصلة.
  • معرفة عمليات الشراء وسلسلة التوريد.
  • معرفة المشتريات الفنية.
  • الحد الأدنى من الخبرة: سنتان من الخبرة ذات الصلة.
  أخصائي مبيعات تمويل التجارة: المؤهلات والخبرات:
  • الحد الأدنى من المؤهلات: درجة البكالوريوس في الأعمال مع تخصص في المالية أو المحاسبة.
  • الحد الأدنى من الخبرة: من سنة إلى سنتين خبرة ذات صلة في الأعمال المصرفية بما في ذلك سنة واحدة على الأقل في مناصب تتزايد المسؤوليات الإدارية بشكل تدريجي.
  • لغة: الإنجليزية.
توفير ائتمان الشركات الكبرى: المؤهلات والخبرات:
  • الحد الأدنى من المؤهلات: درجة البكالوريوس في العلوم المالية أو إدارة الأعمال، على مستوى الدراسات العليا.
  • الشهادة الدولية ذات الصلة بإدارة المخاطر، مثل CIRM ، CRCM ، ICM أو CFA ، CPA مرغوب فيها.
  • الحد الأدنى من الخبرة: 6-8 سنوات من الخبرة ذات الصلة في مجالات إدارة مخاطر الائتمان للشركات و / أو الخدمات المصرفية للشركات و / أو إدارة المخاطر.
مدير علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة: المؤهلات والخبرات:
  • الحد الأدنى من المؤهلات: درجة البكالوريوس في الأعمال مع تخصص في المالية أو المحاسبة.
  • الحد الأدنى من الخبرة: 3-5 سنوات خبرة ذات صلة في القطاع المصرفي.
  • لغة: الإنجليزية.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة البنك أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف؛ وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

دوري روشن السعودي يتوقف لمدة 14 يومًا
الرياضة

دوري روشن السعودي يتوقف لمدة 14 يومًا

الرياضة
مهرجان ولي العهد للهجن يعكس اهتمام القيادة...
السعودية اليوم

مهرجان ولي العهد للهجن يعكس اهتمام القيادة...

السعودية اليوم
8 مباريات بدوري أبطال أوروبا اليوم
الرياضة العالمية

8 مباريات بدوري أبطال أوروبا اليوم

الرياضة العالمية
9 أهداف تفصل حمدالله عن نادي الـ100...
الرياضة

9 أهداف تفصل حمدالله عن نادي الـ100...

الرياضة
تطبيق الوثيقة الإلكترونية لناقلي المواد البترولية والخطرة...
السعودية اليوم

تطبيق الوثيقة الإلكترونية لناقلي المواد البترولية والخطرة...

السعودية اليوم
التحالف: تعنت الحوثيين أفشل جهود إطلاق جميع...
السعودية اليوم

التحالف: تعنت الحوثيين أفشل جهود إطلاق جميع...

السعودية اليوم
تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد في...
السوق

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد في...

السوق
أخضر الصالات يبحث عن فوزه الثاني
الرياضة

أخضر الصالات يبحث عن فوزه الثاني

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه