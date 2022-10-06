وظائف شاغرة لدى بنك الرياض

المسمى الوظيفي:

خبرة 1-6 سنوات من الخبرة في العلاقة مع العميل.

القدرة على إدارة العديد من المشاريع والعملاء.

تواصل قوي ومهارات تواصل مع الآخرين.

الحد الأدنى من الخبرة: درجة البكالوريوس في مجال الأعمال ذات الصلة.

معرفة عمليات الشراء وسلسلة التوريد.

معرفة المشتريات الفنية.

الحد الأدنى من الخبرة: سنتان من الخبرة ذات الصلة.

الحد الأدنى من المؤهلات: درجة البكالوريوس في الأعمال مع تخصص في المالية أو المحاسبة.

الحد الأدنى من الخبرة: من سنة إلى سنتين خبرة ذات صلة في الأعمال المصرفية بما في ذلك سنة واحدة على الأقل في مناصب تتزايد المسؤوليات الإدارية بشكل تدريجي.

لغة: الإنجليزية.

الحد الأدنى من المؤهلات: درجة البكالوريوس في العلوم المالية أو إدارة الأعمال، على مستوى الدراسات العليا.

الشهادة الدولية ذات الصلة بإدارة المخاطر، مثل CIRM ، CRCM ، ICM أو CFA ، CPA مرغوب فيها.

الحد الأدنى من الخبرة: 6-8 سنوات من الخبرة ذات الصلة في مجالات إدارة مخاطر الائتمان للشركات و / أو الخدمات المصرفية للشركات و / أو إدارة المخاطر.

الحد الأدنى من المؤهلات: درجة البكالوريوس في الأعمال مع تخصص في المالية أو المحاسبة.

الحد الأدنى من الخبرة: 3-5 سنوات خبرة ذات صلة في القطاع المصرفي.

لغة: الإنجليزية.

طريقة التقديم:

أعلن بنك الرياض (Riyad Bank)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدّة مدن، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية: