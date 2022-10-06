وظائف شاغرة لدى بنك الرياض

أعلن بنك الرياض (Riyad Bank)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدّة مدن، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مدير علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة – المنطقة الجنوبية (جازان):
المؤهلات والخبرات:
أخصائي المشتريات:
المؤهلات والخبرات:
- خبرة 1-6 سنوات من الخبرة في العلاقة مع العميل.
- القدرة على إدارة العديد من المشاريع والعملاء.
- تواصل قوي ومهارات تواصل مع الآخرين.
أخصائي مبيعات تمويل التجارة:
المؤهلات والخبرات:
- الحد الأدنى من الخبرة: درجة البكالوريوس في مجال الأعمال ذات الصلة.
- معرفة عمليات الشراء وسلسلة التوريد.
- معرفة المشتريات الفنية.
- الحد الأدنى من الخبرة: سنتان من الخبرة ذات الصلة.
توفير ائتمان الشركات الكبرى:
المؤهلات والخبرات:
- الحد الأدنى من المؤهلات: درجة البكالوريوس في الأعمال مع تخصص في المالية أو المحاسبة.
- الحد الأدنى من الخبرة: من سنة إلى سنتين خبرة ذات صلة في الأعمال المصرفية بما في ذلك سنة واحدة على الأقل في مناصب تتزايد المسؤوليات الإدارية بشكل تدريجي.
- لغة: الإنجليزية.
مدير علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة:
المؤهلات والخبرات:
- الحد الأدنى من المؤهلات: درجة البكالوريوس في العلوم المالية أو إدارة الأعمال، على مستوى الدراسات العليا.
- الشهادة الدولية ذات الصلة بإدارة المخاطر، مثل CIRM ، CRCM ، ICM أو CFA ، CPA مرغوب فيها.
- الحد الأدنى من الخبرة: 6-8 سنوات من الخبرة ذات الصلة في مجالات إدارة مخاطر الائتمان للشركات و / أو الخدمات المصرفية للشركات و / أو إدارة المخاطر.
- الحد الأدنى من المؤهلات: درجة البكالوريوس في الأعمال مع تخصص في المالية أو المحاسبة.
- الحد الأدنى من الخبرة: 3-5 سنوات خبرة ذات صلة في القطاع المصرفي.
- لغة: الإنجليزية.
طريقة التقديم: