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بعدة تخصصات للعمل في جدة

وظائف شاغرة لدى شركة سدافكو

2022-10-11 الساعة 10:59
وظائف شاغرة لدى شركة سدافكو
المواطن - الرياض

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أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المؤهلات والخبرات:

    • المستوى التعليمي: درجة البكالوريوس في الهندسة (يفضل تخصص الألبان / الميكانيكية / الكهربائية / الهندسة الصناعية) ، أو درجة الماجستير في إدارة سلسلة التوريد أو أي درجة أخرى ذات صلة في المشتريات أو إدارة سلسلة التوريد أو إدارة الأعمال حسبما يكون مناسبًا لهذا الدور.
    • دبلوم / تعليم محدد: سيكون مؤهل CPM / CIPS / CIPP ميزة.
    • الحد الأدنى من الخبرة: 8-10 سنوات من الخبرة ذات الصلة
    • المعرفة والمهارات والخبرة المحددة في 3 من أصل 5 مجالات مدرجة أدناه مطلوبة
    • خطوط المعالجة والتعبئة
    • الصيانة والتصليح
    • القدرة على العمل مع الآخرين بشكل جماعي.
    • اللغات: يجيد اللغة الإنجليزية.
    • بارع في Microsoft Office ولديه خبرة في العمل مع أدوات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والمشتريات الإلكترونية

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وبدءاً من تاريخ 11 أكتوبر 2022م.وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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  • Has

    خبرة 8 الى 10 سنوات، يعني قريب لتقاعد، هذا ليس اعلان عن وظائف هذا اعلان بعدم قبول او توظيف سعودي

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