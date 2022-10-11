وظائف شاغرة لدى شركة سدافكو

المؤهلات والخبرات:
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- المستوى التعليمي: درجة البكالوريوس في الهندسة (يفضل تخصص الألبان / الميكانيكية / الكهربائية / الهندسة الصناعية) ، أو درجة الماجستير في إدارة سلسلة التوريد أو أي درجة أخرى ذات صلة في المشتريات أو إدارة سلسلة التوريد أو إدارة الأعمال حسبما يكون مناسبًا لهذا الدور.
- دبلوم / تعليم محدد: سيكون مؤهل CPM / CIPS / CIPP ميزة.
- الحد الأدنى من الخبرة: 8-10 سنوات من الخبرة ذات الصلة
- المعرفة والمهارات والخبرة المحددة في 3 من أصل 5 مجالات مدرجة أدناه مطلوبة
- خطوط المعالجة والتعبئة
- الصيانة والتصليح
- القدرة على العمل مع الآخرين بشكل جماعي.
- اللغات: يجيد اللغة الإنجليزية.
- بارع في Microsoft Office ولديه خبرة في العمل مع أدوات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والمشتريات الإلكترونية
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خبرة 8 الى 10 سنوات، يعني قريب لتقاعد، هذا ليس اعلان عن وظائف هذا اعلان بعدم قبول او توظيف سعودي