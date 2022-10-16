وظائف شاغرة لدى شركة سدافكو

المسمى الوظيفي:

المستوى التعليمي: جامعي، بكالوريوس

دبلوم / تعليم محدد: جمعية تنمية المواهب (ATD)، معهد تشارترد للأفراد والتنمية (CIPD)، التدريس، أو علم النفس التنظيمي

الحد الأدنى من الخبرة: 4 سنوات في T&D

اللغات: الإنجليزية والعربية بطلاقة (تحدثًا وقراءة وكتابة)

مدير مشتريات:

المستوى التعليمي: درجة البكالوريوس في الهندسة (يفضل تخصص الألبان / الميكانيكية / الكهربائية / الهندسة الصناعية)، أو درجة الماجستير في إدارة سلسلة التوريد أو أي درجة أخرى ذات صلة في المشتريات أو إدارة سلسلة التوريد أو إدارة الأعمال حسبما يكون مناسبًا لهذا الدور.

دبلوم / تعليم محدد: CPM / CIPS / CIPP.

الحد الأدنى من الخبرة: 8- 10 سنوات من الخبرة

طريقة التقديم: (اضغط هنا). أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكد إن للتوظيف، وبدءًا من تاريخ 16 أكتوبر 2022م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)، عبر موقع لينكد إن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية: