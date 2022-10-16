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وظائف شاغرة لدى شركة سدافكو

2022-10-16 الساعة 2:08
وظائف شاغرة لدى شركة سدافكو
المواطن - الرياض

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أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)، عبر موقع لينكد إن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مسؤول التدريب والتطوير: المؤهلات والخبرات:
  • المستوى التعليمي: جامعي، بكالوريوس
  • دبلوم / تعليم محدد: جمعية تنمية المواهب (ATD)، معهد تشارترد للأفراد والتنمية (CIPD)، التدريس، أو علم النفس التنظيمي
  • الحد الأدنى من الخبرة: 4 سنوات في T&D
  • اللغات: الإنجليزية والعربية بطلاقة (تحدثًا وقراءة وكتابة)

مدير مشتريات:

المؤهلات والخبرات:
  • المستوى التعليمي: درجة البكالوريوس في الهندسة (يفضل تخصص الألبان / الميكانيكية / الكهربائية / الهندسة الصناعية)، أو درجة الماجستير في إدارة سلسلة التوريد أو أي درجة أخرى ذات صلة في المشتريات أو إدارة سلسلة التوريد أو إدارة الأعمال حسبما يكون مناسبًا لهذا الدور.
  • دبلوم / تعليم محدد: CPM / CIPS / CIPP.
  • الحد الأدنى من الخبرة: 8- 10 سنوات من الخبرة

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكد إن للتوظيف، وبدءًا من تاريخ 16 أكتوبر 2022م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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