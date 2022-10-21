وظائف شاغرة لدى شركة ياسرف

المسمى الوظيفي:
مشرف السلامة
- لقيادة تطوير سياسات وإجراءات السلامة الداخلية، وضمان الامتثال لسياسات ومعايير السلامة الوطنية والدولية، وتقديم التوجيه الفني بشأن الأمور المتعلقة بالسلامة.
- ضمان الامتثال لدراسة HAZOP ، والملكية والتصريح بالإجراءات ذات الصلة بسلامة العمليات، والتنفيذ الناجح لـ LOPA ونظام إدارة سلامة العمليات.
المؤهلات والخبرة
- سنوات من الخبرة الحد الأدنى: 12 .
- درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة “الأمن الصناعي والهندسي”.
طريقة التقديم:
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