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للعمل في محافظة ينبع الصناعية

وظائف شاغرة لدى شركة ياسرف

2022-10-21 الساعة 12:26
وظائف شاغرة لدى شركة ياسرف
المواطن - متابعة

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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس فأعلى؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مشرف السلامة

  • لقيادة تطوير سياسات وإجراءات السلامة الداخلية، وضمان الامتثال لسياسات ومعايير السلامة الوطنية والدولية، وتقديم التوجيه الفني بشأن الأمور المتعلقة بالسلامة.
  • ضمان الامتثال لدراسة HAZOP ، والملكية والتصريح بالإجراءات ذات الصلة بسلامة العمليات، والتنفيذ الناجح لـ LOPA ونظام إدارة سلامة العمليات.

المؤهلات والخبرة

  • سنوات من الخبرة الحد الأدنى: 12 .
  • درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة “الأمن الصناعي والهندسي”.

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)

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