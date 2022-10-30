وظائف شاغرة لدى نسما القابضة

أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركات التابعة لها في عدة مدن بالمملكة؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: مهندس البناء.

المشرف المدني.

مشرف مخاطر المشروع.

مهندس لوجستيات.

مشرف المخزن.

أخصائي موارد بشرية.

وظائف أخرى. طريقة التقديم: أوضحت نسما القابضة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).