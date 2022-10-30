وظائف شاغرة لدى نسما القابضة

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أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركات التابعة لها في عدة مدن بالمملكة؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
أوضحت نسما القابضة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).