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لحملة شهادات الثانوية فأعلى

وظائف شاغرة لدى نيوم الاجتماعية

2022-10-20 الساعة 9:21
وظائف شاغرة لدى نيوم الاجتماعية
المواطن - الرياض

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أعلنت شركة نيوم الاجتماعية (شركاء نيوم)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، من حمَلة شهادات الثانوية فأعلى في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في نيوم؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مهندس مدني أول.
  2. مهندس مدني.
  3.  مدير أمن المجتمعات.
  4. مساعد مدير.
  5. كاتب تسجيل الحضور والانصراف.
  6. مساعد إداري.
  7.  كاتب تسجيل الحضور والانصراف.
  8.  حارس أمن.
  9.  مهندس مدني.
  10.  مدير موارد بشرية (الدمام).
  11.  مسؤول سلامة مهنية.
  12.  مدير موارد بشرية.
  13.  مدير أمن (الدمام).
  14.  مهندس امن وسلامه مهنية.
  15.  سائق إسعاف.
  16. وغيرها …

طريقة التقديم :

أوضحت نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 أكتوبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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    لو سمحت لو أنا على المعاش وأقرأ وأكتب جيداً ممكن يكون لى مكان عند حضراتكم ؟؟؟

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