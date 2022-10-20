وظائف شاغرة لدى نيوم الاجتماعية

أعلنت شركة نيوم الاجتماعية (شركاء نيوم)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، من حمَلة شهادات الثانوية فأعلى في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في نيوم؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية: