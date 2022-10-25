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على بند التشغيل الذاتي

وظائف صحية في جامعة جازان

2022-10-25 الساعة 10:35
وظائف صحية في جامعة جازان
المواطن - واس

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تبدأ جامعة جازان الأحد القادم، استقبال طلبات الراغبين في التقدم للوظائف الصحية التي أعلنت الجامعة عنها للتعاقد على بند التشغيل الذاتي، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للجامعة هنا.

وأوضحَ المتحدث الرسمي لجامعة جازان موسى محرق أن فترة التقديم على الوظائف خمسة أيام؛ ابتداء من يوم الأحد 1444/04/05هـ الموافق 2022/10/30م حتى الخميس 1444/04/09هـ الموافق 2022/11/03م.

شروط وضوابط:

وبيَّن أنه على المتقدمين الالتزام بالشروط والضوابط الواردة في الإعلان؛ منها أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم لائقاً صحياً, وتوفر وثيقة التخرج موضح فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، وإرفاق السجل الأكاديمي، وإرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع مفاتيح المعدل للحاصلين على المؤهلات من الخارج، وتوفر بطاقة التصنيف والتسجيل المهني سارية المفعول، وألا يقل تقدير المتقدم عن جيد في مرحلتي: الدبلوم – والبكالوريوس مع إجادة اللغة الإنجليزية، وإرفاق شهادة التأمينات ومشهد خبرة لمن لديهم خبرات سابقة، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، ووجوب تحديد الوظيفة المتقدم لها، ولا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة واحدة من الوظائف الواردة في الإعلان.

تفاصيل الوظائف:

وأشار محرق إلى أن الوظائف المعلن عنها هي: أخصائي أول نفسي، وأخصائي تعقيم، وأخصائي مختبر، وأخصائي خدمة اجتماعية، وأخصائي سكرتارية طبية، وأخصائي معلوماتية طبية، وأخصائي تمريض، وأخصائي علاج طبيعي، وأخصائي طب طوارئ، وأخصائي علاج تنفسي، وأخصائي بصريات، وأخصائي أول تمريض، وصيدلي.

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