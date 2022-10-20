وظائف عبر برنامج العمل عن بعد

أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع “التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه:

المسميات الوظيفية: أخصائية تسويق

مندوب مبيعات

مدير مالي

مساعد اداري

أخصائي إداري

كاتب اداري

مندوب مبيعات

مصمم إعلان

كاتب بيانات عملاء

منسق منتجات

موظف استقبال

مساعد اداري

مندوب مشتريات

وغيرها رابط التقديم: للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية:

رابط التقديم : (اضغط هنا)