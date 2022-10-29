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وظائف لدى شركة التصنيع الوطنية

2022-10-29 الساعة 11:01
وظائف لدى شركة التصنيع الوطنية
المواطن - الرياض

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية (التصنيع) عبر موقعها الرسمي للتوظيف، عن توفّر شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في عدة تخصصات (الإدارية – الفنية – التقنية – الهندسية – وغيرها)؛ للعمل بفروع الشركة؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1- المهندس الثالث، سلامة العمليات
  • بكالوريوس في الهندسة الكيميائية أو هندسة سلامة العمليات.
  • خبرة 4- 6 سنوات خبرة.
2- مهندس تقدير التكلفة (ج)
  • بكالوريوس جامعي في الهندسة.
  • أكثر من 10 سنوات من الخبرة المتعلقة بتنفيذ المشاريع.
  •   الشهادة الصحيحة في تقدير تكلفة المشروع.
3- أخصائي ذكاء الأعمال
  • بكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر أو ما يعادلها.
  • خبرة 3 + سنوات خبرة ذات صلة أو 5 + سنوات إذا كان حائزًا على الدبلوم.

طريقة التقديم:

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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