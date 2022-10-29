وظائف لدى شركة التصنيع الوطنية

أعلنت شركة التصنيع الوطنية (التصنيع) عبر موقعها الرسمي للتوظيف، عن توفّر شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في عدة تخصصات (الإدارية – الفنية – التقنية – الهندسية – وغيرها)؛ للعمل بفروع الشركة؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:



المسميات الوظيفية:

1- المهندس الثالث، سلامة العمليات بكالوريوس في الهندسة الكيميائية أو هندسة سلامة العمليات.

خبرة 4- 6 سنوات خبرة. 2- مهندس تقدير التكلفة (ج) بكالوريوس جامعي في الهندسة.

أكثر من 10 سنوات من الخبرة المتعلقة بتنفيذ المشاريع.

الشهادة الصحيحة في تقدير تكلفة المشروع. 3- أخصائي ذكاء الأعمال بكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر أو ما يعادلها.

خبرة 3 + سنوات خبرة ذات صلة أو 5 + سنوات إذا كان حائزًا على الدبلوم.