وظائف لدى شركة المراعي

ماسك يسخر من إلحاح عودة ترامب لتويتر الصويلحي لـ”المواطن”: لا يمكن التنبؤ ببطل كأس الملك حضور المملكة في قمة الجزائر تأكيد للتضامن العربي فيديو متداول للعثور على رتيل مفقودة مكة الألعاب الإلكترونية بـ السعودية تتفوق على أمريكا خدمات جديدة بالأحوال منها بدل فاقد الهوية رد السعودية نتيجة لأخطاء بايدن وغطرسته بايدن في محاولة أخيرة لإنقاذ الديمقراطيين الطفلة رتيل مفقودة في الشوقية منذ السبت تسجيل 259 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 257
أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدة مدن بالمملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
طريقة التقديم:
أوضحت المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 24 أكتوبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
شريف احمد الشحات حسن
احتاج وظيفه لد الشركه الامؤهل دبلوم الاقامه ساريه