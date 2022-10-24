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للعمل في عدة مدن بالمملكة

وظائف لدى شركة المراعي

2022-10-24 الساعة 11:44
وظائف لدى شركة المراعي
المواطن - الرياض

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدة مدن بالمملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • مدير المنتج (DJB).
  • مدير الفريق (IPNC).
  • موظف موارد بشرية (تصنيع).
  • مدير مشتريات أول (شركات).
  • مدير الفريق (التصنيع).
  • مساعد مسؤول قاعدة البيانات (الشركة).
  • مهندس CAD أول (المشاريع الرأسمالية).
  • محلل أعمال (مبيعات).
  • وغيرها 

طريقة التقديم:

أوضحت المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 24 أكتوبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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  • شريف احمد الشحات حسن

    احتاج وظيفه لد الشركه الامؤهل دبلوم الاقامه ساريه

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