وظائف لدى مجموعة لاندمارك العربية

المسميات الوظيفية:

مساعد – الترويج المرئي.

مدقق التجزئة.

مدقق التجزئة.

تنفيذي – تدقيق التجزئة.

مدير المنطقة – المملكة العربية السعودية.

تنفيذي – مدقق تجزئة.

مجموعة الموارد البشرية.

دعم العمليات الإقليمية.

مدير تطوير المواهب.

مدير المدينة.

قائد الفريق – الأثاث.

شريك مبيعات.

مساعد في محل.

وظائف أخرى متعددة.

طريقة التقديم:

أعلنت مجموعة لاندمارك العربية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل بفروعها في عدة مدن، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية: