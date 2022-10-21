وظائف لدى STC للعمل في الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مشرف تسويق.

أخصائي تحليل الأعمال.

محلل أعمال أول.

كبير خبراء هندسة الأعمال.

أخصائي تسويق.

أخصائي إدارة السلطات.

أخصائي مشتريات.

رئيس نظم الارتباط الجوي.

أخصائي تسويق.

محلل تطوير أعمال أول.

أخصائي محاسبة.

وغيرها …

طريقة التقديم :



أوضحت الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 أكتوبر 2022م.