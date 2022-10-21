وظائف موسمية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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أعلنت إدارة نادي الإبل عن فتح فرص وظيفية مؤقتة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة الأحد القادم.
وأوضحت إدارة نادي الإبل، في بيان لها، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم فتح التسجيل للوظائف الموسمية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة الأحد المقبل ويستمر لمدة أسبوع، وذلك دعمًا لتعزيز الكفاءات السعودية ورفع مهاراتهم المهنية في مختلف القطاعات.
وتابع البيان “تأتي هذه الخطوة استمرارًا لنهج نادي الإبل في خلق الفرص المحفزة والممكنة لشباب وشابات الوطن غير مهرجان ضخم يعد الأكبر عالميًا في قطاع الإبل”.
وأشار نادي الإبل، إلى بدء التسجيل 23/10/2022م، وآخر موعد للتقديم 29/10/2022م.