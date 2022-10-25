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عانى من حدث قلبي مفاجئ

وفاة آشتون كارتر وزير الدفاع الأمريكي قاهر داعش

2022-10-25 الساعة 7:11
وفاة آشتون كارتر وزير الدفاع الأمريكي قاهر داعش
المواطن - متابعة

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توفي وزير الدفاع الأمريكي الأسبق آشتون كارتر عن عمر يناهز الـ68 عامًا بعد مسيرة عملية ممتدة لسنوات في العديد من المناصب الهامة قاد خلالها الحرب على داعش وتمكن من دحره في عقر داره.

وبحسب قناة CNN الأمريكية فإن الوزير الأسبق عانى من حدث قلبي مفاجئ مساء الاثنين في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس.

الحرب على داعش

وتولى كارتر حقيبة الدفاع في إدارة الرئيس الأسبق، باراك أوباما، بين فبراير 2015 ويناير 2017، وهي الفترة التي شهدت ذروة الحرب على داعش، بعد أن احتل مساحات واسعة من أراضي سوريا والعراق.

وخلال تلك الحرب، أشرف كارتر على قيادة التحالف الدولي الذي ضم عشرات الدول وزار عددًا من دول المنطقة في إطارها، وركز كثيرًا على العراق، حيث واصل العمل حتى بداية تحرير الموصل من قبضة التنظيم الإرهابي.

مسيرة آشتون كارتر

كارتر هو فيزيائي وأستاذ سابق في جامعة هارفارد. شغل منصب وكيل وزارة الدفاع الأمريكية من أكتوبر 2011 إلى ديسمبر 2013، وكان رئيس العمليات في الوزارة حيث كان يدير كل العمليات التي تقوم فيها وزارة الدفاع على مدار الساعة.

رشحه الرئيس الأسبق باراك أوباما لمنصب وزير الدفاع، وصادق مجلس الشيوخ على القرار في فبراير 2015 ليحل محل تشاك هيغل في هذا المنصب.

شغل كارتر منصب مساعد وزير الدفاع للسياسة الأمنية الدولية خلال الفترة الأولى للرئيس كلينتون، من 1993 إلى 1996، وكان مسؤولًا عن السياسة المتعلقة بالدول السوفياتية السابقة، والشؤون الاستراتيجية، وسياسة الأسلحة النووية.

مهام كبيرة

كما شغل منصب وكيل وزارة الدفاع للاكتساب والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية من أبريل 2009 إلى أكتوبر 2011، حيث كان مسؤولًا عن شراء جميع التقنيات والأنظمة والخدمات واللوازم والقواعد والبنية التحتية والطاقة والبيئة، وأكثر من 50 مليار دولار سنويًا في البحث والتطوير.

بعد ذلك شغل منصب نائب وزير الدفاع في الفترة من أكتوبر 2011 إلى ديسمبر 2013، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في الوزارة وأشرف على ميزانية سنوية تتجاوز 600 مليار دولار، و 2.4 مليون فرد مدني وعسكري، والعمليات العسكرية في العالم.

جوائز وأوسمة

حصل كارتر على وسام الخدمة العامة المتميز في خمس مناسبات عن خدمته للأمن القومي. كما حصل على جائزة الخدمة المدنية المتميزة لرئيس هيئة الأركان، وسام استخبارات الدفاع عن إسهاماته في الاستخبارات.

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