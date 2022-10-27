وفاة الروائي المصري بهاء طاهر

رحل عن عالمنا، الخميس، الروائي المصري الكبير بهاء طاهر، عن عمر ناهز 87 عاما، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

مؤلف روائي

وولد بهاء طاهر عام 1935، وهو مؤلف روائي وقاص ومترجم ينتمي إلى جيل الستينيات، وفق جريدة الدستور.