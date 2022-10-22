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بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان خالد سامي

2022-10-22 الساعة 12:38
وفاة الفنان خالد سامي
المواطن-الرياض

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توفي الفنان خالد سامي، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 60 عامًا بعد صراع مع المرض.

وأعلن خبر وفاته نجله تركي في منشور عبر حسابه بموقع تويتر، إذ كتب: “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَ ادْخُلِي جَنَّتِي }، بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله و قدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي”.

وأضاف: “يا رب اربط على قلبي”، وانهالت التعليقات من محبي الفنان الراحل وجمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، ولابنه بالصبر.

مرض خالد سامي

يُشار إلى أن الفنان خالد سامي دخل في غيبوبة بعد تعرضه لثلاث جلطات في الدماغ، وإصابته بتكلس في الشرايين، ومعاناته من التهابٍ في الرئة، منع عنه الهواء على الرغم من تركيب الأطباء دعامات الأوكسجين له، كما توقف قلبه مرتين، الأولى لمدة أربع دقائق، والثانية لست دقائق، لكنَّ حالته تحسَّنت بعدها وعادت إلى الاستقرار.

 

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