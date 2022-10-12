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في مدينة بورتيماو البرتغالية

وفاة الهولندي فيكتور في سباق للدرجات النارية

2022-10-12 الساعة 1:32
وفاة الهولندي فيكتور في سباق للدرجات النارية
المواطن-الرياض

توفي متسابق الدراجات النارية الهولندي فيكتور ستيمان إثر تعرضه لحادث خلال سباق سوبر سبورت 300 العالمي، بحسب ما أعلنت شركة WorldSBK الشركة المنظمة لبطولة Superbike العالمية.

تفاصيل الحادث

وفي تفاصيل الحادث، فقد تعرض ستيمان البالغ 22 عامًا لحادث اصطدام خلال السباق الذي أقيم في مدينة بورتيماو البرتغالية، ما أدى لتوقف السباق فورا. ونقل ستيمان بطائرة هليكوبتر إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه. وكتبت عائلة ستيمان: “على الرغم من الفقد والحزن الذي لا يطاق، نحن فخورون بأن نشارك ذلك، من خلال وفاته، تمكن بطلنا من إنقاذ خمسة أشخاص آخرين من خلال التبرع بأعضائه، ونريد أن نشكر كل من تعاطف معنا في الأيام القليلة الماضية، سنفتقد فيكتور كثيرًا”.  
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