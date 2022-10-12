وفاة الهولندي فيكتور في سباق للدرجات النارية

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توفي متسابق الدراجات النارية الهولندي فيكتور ستيمان إثر تعرضه لحادث خلال سباق سوبر سبورت 300 العالمي، بحسب ما أعلنت شركة WorldSBK الشركة المنظمة لبطولة Superbike العالمية.