وفاة زوجة نزار أبو حجر

توفيت السيدة أسيمة زوجة نزار أبو حجر، الشهير بـ أبو غالب نجم مسلسل باب الحارة، حسبما أعلنت نقابة الفنانين في سوريا التي نعتها في بيان رسمي عبر صفحتها. ووارى جثمان زوجة نزار أبو حجر الثرى في مقبرة التل، وذلك بعد الصلاة على جثمانها في جامع التل الكبير. وسبق أن كشف الفنان السوري أن زوجته تعمل طبيبة وأن أولاده مهندسون وأطباء، وصرح بأن عائلته (زوجته وأبناءه) لم تكن تحب مهنته وعمله في التمثل، ويقلبون القناة عند ظهوره في أي عمل على الشاشة حيث إنهم كانوا يعتبرون أن مهنة التمثيل لا تليق به، موضحًا أنهم لا يخجلون منه ومن مهنته ولكن بسبب الوضع السيئ للدراما السورية يستنكرون أن يكون والدهم ممثلًا في هذا المجال. غلطة عمره كما أكد نزار أبو حجر أنه يخاف الله فيما يقدمه، وأن جميع الأدوار التي قدمها مميزة على حد سواء ولديه العديد من العادات السيئة التي يريد التخلص منها، مشيرًا إلى أن دخوله الوسط الفني كان غلطة عمره. معلومات عن نزار أبو حجر ويُشار إلى أن نزار أبو حجر ممثل سوري من أصل فلسطيني، اضطر نزار أبو حجر إلى الهجرة من فلسطين رفقة عائلته إلى سوريا، وتمكن أبو حجر أن يكون واحدًا من الذي هاجروا إلى دمشق وتركوا بصمة كبيرة في الدراما السورية. ولدى نزار أبو حجر أصول فنية في عائلته فخاله هو الفنان الراحل أنور البابا، كما تربطه قرابة بالفنانتين سعاد حسني ونجاة الصغيرة فهما ابنتا عم والدته. وُلد الفنان نزار أبو حجر في 13 من مايو 1952، حصل على الدكتوراه في الفلسفة، لكنه قرر أن يتجه إلى التمثيل بسبب موهبته، وبدأ مشواره الفني بعدما رشحه المخرج محمد ملص للمشاركة معه في فيلم «الليل» ليؤدي فيه دور منجد لا ينطق بالحديث، لكنه برع في تقديمه. أعماله ومن أبرز أعماله: أبو كامل، الخشخاش، أيام شامية، جريمة الذاكرة، الجذور لا تموت، مدير بالصدفة، أحلام أبو الهنا، ياسين تورز، حي المزار، عائلتي وأنا، الخوالي، قوس قزح، بقعة ضوء، صلاح الدين الأيوبي، عش المجانين، أبناء القهر، أيامنا الحلوة، عصر الجنون، الخيط الأبيض، حكايا وخفايا، باب الحارة، رسائل الحب والحرب، لا مزيد من الدموع، ندى الأيام، جنون العصر، جريمة بلا نهاية، قلوب صغيرة، الخبز الحرام، أنا القدس، البقعة السوداء، أبو جانتي، أبو خليل القباني، رجال العز، رفة عين، طاحون الشر، الأميمي، نساء من هذا الزمن، سكر وسط، عن الهوى والجوى، ببساطة، كرسي الزعيم.