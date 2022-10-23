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بعد صراع مع المرض

وفاة مؤسس شركة ريد بل

2022-10-23 الساعة 4:05
وفاة مؤسس شركة ريد بل
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

توفي ديتيش ماتشيتز، أحد مؤسسي شركة مشروبات الطاقة، ريد بل Red Bull، عن عمر يناهز 78 عامًا بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

واشتهر الرجل النمساوي بأن كان أحد مؤسسي شركة مشروبات الطاقة في الثمانينيات، لكنه أيضًا كان شغوفًا برياضة السيارات والرياضات الأخرى وأصبح راعيًا للعديد من الفرق المختلفة في جميع أنحاء العالم.

وفاة مؤسس شركة ريد بل

وقامت شركته بشراء فريق جاكوار في فورميلا 1 Jaguar’s Formula One Racing وتحويله إلى فريق ريد بل في نوفمبر 2004، وأصبح أحد أقوى الفرق في هذا المجال، وفاز باللقب العالمي 6 مرات، كما أنه فاز بأربع بطولات أخرى ضمن ما يُعرف بأنه فريق الصانعين.

وفي الوقت نفسه، كان ديتيش ماتشيتز سببًا رئيسيًا في دخول Red Bull إلى كرة القدم، وباتت محفظة الشركة بشكل عام تضم  العديد من الفرق.

إعلان الوفاة 

وصلت أخبار وفاة ماتشيتز إلى حلبة الفورمولا 1 وموظفي ريد بل حيث تم استدعاؤهم لإبلاغهم بما حدث قبل 45 دقيقة من التأهل لسباق الجائزة الكبرى للولايات المتحدة في أوستن، تكساس.

ووصفه أصدقاؤه بأنه شخصية استثنائية فما حققه وما فعله للعديد من الأشخاص حول العالم وعبر مختلف الرياضات أمر لا مثيل له كما أنه كان يمتلك رؤية قوية وشخصية أقوى لم تمنعه أبدًا من متابعة ومطاردة أحلامه.

وفاة مؤسس شركة ريد بل

ثروة مؤسس ريد بل 

ريد بل أو الثور الأحمر هو مشروب غازي يعود منشؤه إلى النمسا لكنه يلقى رواجًا عالميًا، ويُباع حاليًا على أنه مشروب طاقة؛ نظرًا لاحتوائه على مواد منبهة وعلى فيتامينات.

وبسبب هذه الشركة وتوسعها في الاستثمار الرياضي، تمكن الملياردير ورجل الأعمال ديتيش ماتشيتز من جني ثروة ضخمة، واعتبارًا من أكتوبر 2021، قُدرت ثروته الصافية بنحو 25.4 مليار دولار أمريكي.

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