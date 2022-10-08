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بعد هبوط الأهلي لدوري يلو

وليد الفراج مقلقًا الأهلي: الاتحاد سيُسيطر

2022-10-08 الساعة 4:40
وليد الفراج مقلقًا الأهلي: الاتحاد سيُسيطر
المواطن - محمد سمعة

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أثار الإعلامي الرياضي وليد الفراج قلق جماهير النادي الأهلي، بعدما تحدث عن السيطرة التي سيحققها نادي الاتحاد في جدة في حال حقق لقب دوري روشن السعودي بالموسم الحالي إضافة لاستغلال هبوط الأهلي لدوري يلو. وقال الفراج اليوم في تغريدة له عبر حسابه في “تويتر” : ” لو حقق العميد لقب الدوري واستمرت مدرجاته مزدحمة فإنه سيسيطر تمامًا على مدينة جدة اجتماعيًا وسيكون العلامة الأبرز في غرب المملكة بدون منافس على المستوى الشعبي وسينعكس هذا على حجم وقيمة وعقود العميد التسويقية، لأنه سيكون النادي السعودي الوحيد الذي يميل له 90% من سكان مدينته”. رومارينيو - الاتحاد والفتح هذه التغريدة تسببت في غضب جماهير النادي الأهلي، التي أكدت على أن عودة الراقي لدوري المحترفين ستكون سريعة ولن يبقى لفترة طويلة في منافسات دوري الدرجة الأولى.

الاتحاد في الوصافة

يذكر أن العميد يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 14 نقطة، بعد فوزه على نادي الفتح مساء أمس الجمعة. الأهلي السعودي - أهلي جدة أما النادي الأهلي فكان هبط لـ منافسات دوري يلو بعد احتلاله للمركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي.
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