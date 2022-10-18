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ولي العهد الكويتي لمجلس الأمة: ترفعوا عن المزايدة

2022-10-18 الساعة 10:32
ولي العهد الكويتي لمجلس الأمة: ترفعوا عن المزايدة
المواطن - متابعة

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أكد ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن انتخابات مجلس الأمة نجحت بجهود الجميع. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في افتتاح دور الانعقاد لمجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر.

عهد جديد:

وقال ولي العهد الكويتي، خطابنا اليوم هو خطاب العهد الجديد للمرحلة القادمة، وجميعنا شركاء في تحمل المسؤولية شعبا وأسرة حكم. ودعا الشيخ مشعل، الشعب للاستمرار في متابعة نواب مجلس الأمة، ومحاسبتهم، وتابع قائلًا، الحكومة ستقوم بأداء دورها التاريخي غير المسبوق داخل مجلس الأمة. كما وجه ولي العهد الكويتي رسالة لأعضاء مجلس الأمة: على المجلس الترفع عن المزايدة ورفع الجلسات قبل موعدها وارتفاع أصوات تخرج عن أدب الحوار.

تطبيق القانون:

وأكد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على أهمية تطبيق القانون بكل عدل ومساواة على الجميع، وترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية والإسراع في تنفيذ الملفات ذات الأولوية للقيادة السياسية ولشعب الكويت.  
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