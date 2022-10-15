Icon

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأوكراني Icon السعودية قيادة وشعباً لا تقبل الإملاءات Icon تدريب على رأس العمل بجنرال إلكتريك Icon الغارديان: السعودية تختار أصدقاءها وبايدن ليس منهم Icon السعودية رفضت مناورة أمريكية لتأخير قرارات أوبك بلس Icon دبلوماسية أمريكا تنهار أمام السعودية Icon فايننشال تايمز: التوضيح السعودي كان حاسماً Icon المملكة ترفض التصريحات الصادرة تجاهها عقب صدور قرار أوبك بلس Icon مزايا وخطوات الحصول على بطاقة هيا Icon وزير الخارجية: السعودية ستحمي مصالحها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكد موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأوكراني

2022-10-15 الساعة 1:01
ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأوكراني
المواطن-واس

مواضيع ذات علاقة

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم، بفخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا. وعبر فخامة الرئيس الأوكرانى في بداية الاتصال عن تهنئته لصاحب السمو الملكي ولي العهد على تعيين سموه رئيسًا لمجلس الوزراء، كما عبر عن شكره وامتنانه لتصويت المملكة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. من جانبه أكد سمو ولي العهد أن تصويت المملكة لصالح القرار نابع من دعمها للالتزام بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتأكيدها على احترام سيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار، وحل النزاعات بالطرق السلمية. كما عبر فخامة الرئيس الأوكراني عن شكره وتقديره لاستعداد سموه الاستمرار في جهود الوساطة الهادفة إلى إيجاد حل للأزمة. وأعرب فخامته عن شكره وتقديره لسموه على قرار القيادة السعودية بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار والتي ستسهم في تخفيف معاناة المواطنين الأوكرانيين في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد، وأكد فخامته أن هذه المساعدات الإنسانية دليل على ما يوليه سمو ولي العهد من حرص للإسهام في تخفيف المعاناة الإنسانية، ولن ينسى الشعب الأوكراني هذه الموقف الإنسانية النبيلة التي تثبت صداقة المملكة العربية السعودية لأوكرانيا. من جهته أكد سمو ولي العهد -حفظه الله- موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد، واستعداد المملكة للاستمرار في جهود الوساطة.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إنجازات المملكة الاستثنائية منذ انطلاق رؤية 2030
السعودية اليوم

إنجازات المملكة الاستثنائية منذ انطلاق رؤية 2030

السعودية اليوم
زوج عروس الإسماعيلية يحال للجنايات
العالم

زوج عروس الإسماعيلية يحال للجنايات

العالم
الهلال يُعاني في غياب الفرج والدوسري
الرياضة

الهلال يُعاني في غياب الفرج والدوسري

الرياضة
تعادل مخيب لـ نيوكاسل ضد بورنموث
الرياضة العالمية

تعادل مخيب لـ نيوكاسل ضد بورنموث

الرياضة العالمية
مراكز الثقافة الإيرانية بأوروبا هدف مستتر للإرهاب
العالم

مراكز الثقافة الإيرانية بأوروبا هدف مستتر للإرهاب

العالم
المنتخب السعودي يُكرر رقمًا غائبًا من 2012
الرياضة

المنتخب السعودي يُكرر رقمًا غائبًا من 2012

الرياضة
أمريكا منزعجة من قوة السعودية النفطية 
تقارير

أمريكا منزعجة من قوة السعودية النفطية 

تقارير
السعودية والإمارات تقودان جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية
تقارير

السعودية والإمارات تقودان جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية

تقارير

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه