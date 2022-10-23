ونتروندرلاند تعد زوارها بشتاء فوق الخيال

افتُتحت مدينة الخيال الترفيهية منطقة “ونتروندرلاند” اليوم الـ 22 من أكتوبر، والتقت الزوار بأكثر من 80 لعبة وتجربة مميزة لكافة الأعمار، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، إذ تتميز بأنها أكبر مدينة ألعاب متنقلة حول العالم، كما تحتوي على أكبر حلبة تزلج في المنطقة، وعادت هذا الموسم بتطوير كامل لتجربة الزائر لتمنحه خيالًا فوق الخيال.

وتشمل منطقة “ونتروندرلاند”، التي تُمثل أرضًا واسعة للألعاب، مناطق فرعية عديدة تمنح تجربة ممتعة ومتنوعة، أبرزها: منطقة الثلج “سنو فورست”، التي تنقل الزائر إلى تجربة مراحل الشتاء الأولى، ومنطقة “تريس أوف وايت”، التي تقدم تجربة أجواء فصل الشتاء والأشجار المغطاة بالثلج.

بينما تأخذ منطقة “فروزن سكلبتشرز” الزوار إلى أبرد أيام الشتاء، وتضم حلبة تزلج خارجية ومنحوتات جليدية متنوعة، ويتوسط “ونتروندرلاند” “ماجيكال أمبينس”، التي تضفي رونقًا مميزًا على المنطقة، كما تضم العديد من المتاجر والألعاب المميزة.

وتحتضن منطقة “ونتروندرلاند” ألعاب الإثارة والحماس الشهيرة، التي تعكس طابع الأجواء اللندنية، مثل: لعبة دبل لوب، وأبولو 13، وانديفر، وفيريز ويل، وانرجايزر، والكثير من ألعاب العائلة والأطفال، إضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة، مثل الغابة المرعبة التي تقدم خيارات عدة للباحثين عن التجارب المرعبة، ومناطق “بليبي ولول” ومصنع العلوم المخصصة للأطفال لخوض أوقات مسلية.

وتضم المنطقة شخصيات ترفيهية وعروضًا موسيقية متجولة ومتجددة يوميًّا، وعروضًا مسرحية متنوعة، ومتجرًا للموسم يعرض منتجات “ونتروندرلاند”، وصالات عديدة لمحبي ألعاب الأركيد، وأكثر من 35 مطعمًا يقدم خيارات تلائم كافة الأذواق، وموقعًا يوثق لحظة الزائر من خلال طباعة صور تذكارية في عالم يشبه الخيال.

وتستقبل منطقة “ونتروندرلاند” زوارها يوميًّا طيلة فترة إقامتها في الموسم، من الساعة الرابعة مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، ومن الرابعة مساءً حتى الثانية بعد منتصف الليل في أيام نهاية الأسبوع، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط: https://riyadhseason.sa/event-details.html?id=710/ar_Winter_Wonder_Land.

وتعود منطقة “ونتروندرلاند” في نسختها الثالثة ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 بحلة جديدة، وألعاب وتجارب تغمر شعور الزائر، وتقدم له التسلية والرفاهية، التي يبحث عنها في منطقة زودت بمعايير عالية من الترفيه.