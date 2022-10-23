Icon

(المواطن ) توثق افتتاح فوق الخيال لموسم الرياض Icon تركي آل الشيخ : أهلًا بكم فوق الخيال Icon إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول 6 مصابين صوماليين للمملكة Icon وزير الطاقة يناقش مع مسؤول صيني استقرار البترول Icon موسم الدرعية يلفت أنظار العالم Icon وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي القصيم Icon تكليف عبدالله الجالي أمينًا لمنطقة عسير Icon الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية Icon فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير Icon شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الترفيه
حصاد اليوم
استقبلت الزوار ضمن فعاليات موسم الرياض

ونتروندرلاند تعد زوارها بشتاء فوق الخيال

2022-10-23 الساعة 12:26
ونتروندرلاند تعد زوارها بشتاء فوق الخيال
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

افتُتحت مدينة الخيال الترفيهية منطقة “ونتروندرلاند” اليوم الـ 22 من أكتوبر، والتقت الزوار بأكثر من 80 لعبة وتجربة مميزة لكافة الأعمار، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، إذ تتميز بأنها أكبر مدينة ألعاب متنقلة حول العالم، كما تحتوي على أكبر حلبة تزلج في المنطقة، وعادت هذا الموسم بتطوير كامل لتجربة الزائر لتمنحه خيالًا فوق الخيال.

وتشمل منطقة “ونتروندرلاند”، التي تُمثل أرضًا واسعة للألعاب، مناطق فرعية عديدة تمنح تجربة ممتعة ومتنوعة، أبرزها: منطقة الثلج “سنو فورست”، التي تنقل الزائر إلى تجربة مراحل الشتاء الأولى، ومنطقة “تريس أوف وايت”، التي تقدم تجربة أجواء فصل الشتاء والأشجار المغطاة بالثلج.

بينما تأخذ منطقة “فروزن سكلبتشرز” الزوار إلى أبرد أيام الشتاء، وتضم حلبة تزلج خارجية ومنحوتات جليدية متنوعة، ويتوسط “ونتروندرلاند” “ماجيكال أمبينس”، التي تضفي رونقًا مميزًا على المنطقة، كما تضم العديد من المتاجر والألعاب المميزة.

وتحتضن منطقة “ونتروندرلاند” ألعاب الإثارة والحماس الشهيرة، التي تعكس طابع الأجواء اللندنية، مثل: لعبة دبل لوب، وأبولو 13، وانديفر، وفيريز ويل، وانرجايزر، والكثير من ألعاب العائلة والأطفال، إضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة، مثل الغابة المرعبة التي تقدم خيارات عدة للباحثين عن التجارب المرعبة، ومناطق “بليبي ولول” ومصنع العلوم المخصصة للأطفال لخوض أوقات مسلية.

وتضم المنطقة شخصيات ترفيهية وعروضًا موسيقية متجولة ومتجددة يوميًّا، وعروضًا مسرحية متنوعة، ومتجرًا للموسم يعرض منتجات “ونتروندرلاند”، وصالات عديدة لمحبي ألعاب الأركيد، وأكثر من 35 مطعمًا يقدم خيارات تلائم كافة الأذواق، وموقعًا يوثق لحظة الزائر من خلال طباعة صور تذكارية في عالم يشبه الخيال.

وتستقبل منطقة “ونتروندرلاند” زوارها يوميًّا طيلة فترة إقامتها في الموسم، من الساعة الرابعة مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، ومن الرابعة مساءً حتى الثانية بعد منتصف الليل في أيام نهاية الأسبوع، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط: https://riyadhseason.sa/event-details.html?id=710/ar_Winter_Wonder_Land.

وتعود منطقة “ونتروندرلاند” في نسختها الثالثة ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 بحلة جديدة، وألعاب وتجارب تغمر شعور الزائر، وتقدم له التسلية والرفاهية، التي يبحث عنها في منطقة زودت بمعايير عالية من الترفيه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إخماد حريق بخزانات مصنع في جدة
السعودية اليوم

إخماد حريق بخزانات مصنع في جدة

السعودية اليوم
النصر والاتحاد “حبايب” بالتعادل السلبي
الرياضة

النصر والاتحاد “حبايب” بالتعادل السلبي

الرياضة
أردني يفبرك فيديو لطفلته وسط المقابر
حصاد اليوم

أردني يفبرك فيديو لطفلته وسط المقابر

حصاد اليوم
حساب المواطن : لا حاجة لإرفاق عقد...
حساب المواطن

حساب المواطن : لا حاجة لإرفاق عقد...

حساب المواطن
غدًا ختام سادس جولات دوري روشن
الرياضة

غدًا ختام سادس جولات دوري روشن

الرياضة
مي العيدان تطلب الدعاء لـ حسن البلام
مشاهير

مي العيدان تطلب الدعاء لـ حسن البلام

مشاهير
تشكيل لجنة لزيارة مدرسة الطفل المتوفى بالحافلة
السعودية اليوم

تشكيل لجنة لزيارة مدرسة الطفل المتوفى بالحافلة

السعودية اليوم
ضبط مواطن لإيوائه 3 مخالفين بالنماص
أخبار أمنية

ضبط مواطن لإيوائه 3 مخالفين بالنماص

أخبار أمنية

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه